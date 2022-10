Il y a une Russie encore loin de la guerre, avec #Jeudi Nu les jeunes montrent leur corps sur Twitter

Chaque photographie est une histoire, il y a celles qui ont souffert de troubles alimentaires, celles qui veulent s’émanciper du corps de la femme, le hashtag a aussi eu un rôle politique.

Il occupe la deuxième position sur les tendances Twitter russes. Cela n’a absolument rien à voir avec la guerre, nous parlons de corps nus. #нюдсочетверг (traduit #thursdaynudo) raconte tout l’autre visage de la Russie, celui des jeunes, qui se déshabillent et se regardent, pour se comprendre, s’accepter et protester. Naked Thursday est un flash mob réussi. Une fois par semaine, les utilisateurs russes publient des photos nues ou semi-déshabillées sur Twitter. Ils font cela pour normaliser les corps.

Chaque photographie raconte une histoire, il y a ceux qui ont souffert de troubles alimentaires, qui ne s’aiment tout simplement pas. Les personnes atteintes de dysphorie de genre, qui veulent simplement se sentir appréciées. Non seulement cela, c’est un outil d’émancipation des femmes, pour les femmes qui veulent se distancer de la sexualisation de leur corps et il a aussi pris une dimension politique lorsque le hashtag est devenu un emblème contre la persécution de l’activiste Yulia Tsvetkova.

L’idée vient du #NationalSendANudeDay anglophone. Un jour fixe pour que les utilisateurs échangent des photos nues. Puis, en janvier 2020, un utilisateur de @Deadinternet tweete le hashtag en s’inspirant du flash mob anglais et recommence lentement à être partagé. La pandémie pousse le phénomène et, en Russie, le #Jeudi Nu devient tendance.

L’agence Koros affiche une croissance de 384% sur Twitter, et atteint désormais la deuxième place du classement sur 50 TrendRussia. Parmi les images avec le hashtag #thursdaynudo il y en a des complètes, des partielles, certaines ne montrent que, par exemple, les genoux, d’autres ont des veines érotiques. Souvent, ils sont faits maison, certains sont plutôt considérés comme des œuvres d’art.

Qui adhère au #thursdaynudo ?

« J’essaie d’accepter mon corps tel qu’il est. Et je pense que plus les gens participeront à une telle action, plus les gens verront que les corps sont différents, qu’il n’y en a pas d’idéaux. Je souffrais d’anorexie et j’ai encore du mal à m’accepter. Et grâce au fait que je vois différentes personnes, cela devient plus facile pour moi de le faire. J’accepte aussi mon droit à la sexualité, le droit de disposer de mon corps comme je veux et de publier les photos que je veux », écrit @love_lution.

TWITTER | Le commentaire de @Love_lution

Pour beaucoup, il s’agit d’une sorte de processus thérapeutique, d’établir un contact avec leur corps en le montrant au plus grand nombre. Ils publient souvent des utilisateurs qui ont eu des troubles alimentaires, qui ont été victimes d’automutilation ou qui ont souffert à la suite d’une dysphorie de genre. Regarder et regarder peut être un point de rencontre pour discuter des problèmes auxquels il a fallu faire face et accéder en même temps à une galerie de corps différents, imparfaits, blessés, mais dignes d’être exposés. « Si vous configurez correctement la communication et que vous êtes à l’écoute, vous pouvez trouver des interlocuteurs très intéressants. Et oui, c’est une expression d’amour pour ton corps, pour toi-même », écrit sur Twitter l’un des supporters de #thursdaynudo.

Ce mouvement numérique est aussi devenu le rempart des femmes qui veulent être plus libres, moins liées par le tabou du corps sexualisé. Fidèle à cette ligne, la flash mob a pris parti pour protester contre la persécution de Yulia Tsvetkova. L’activiste russe, acquitté le 15 juillet 2022 par le tribunal de Komsomolsk, était accusé de diffusion de matériel pornographique.

Tsvetkova avait créé des illustrations pour souligner une image positive du corps féminin, par exemple des vagins en forme de fleur, et les avait diffusées via le portail VKontakte. Pour certains, le levier est le narcissisme. « Je travaille beaucoup sur mon corps, et parfois je me réveille en souhaitant des compliments. Pour moi, c’est plus une histoire d’approbation du public, ce que je ne cache pas ».

Il y a ceux qui sont contre cette tendance

Tout le monde ne voit pas d’un bon œil la nouvelle tendance russe, et souvent les commentaires vulgaires, violents et offensants ne manquent pas sous les photographies. Comme : « Se faire photographier nue est de la débauche, seules les femmes de petite vertu le font. Les femmes les femmes ont maintenant honte, tous les ennuis de notre pays viennent d’ici. Avant ils étaient beaucoup plus modestes et tout allait mieux ». Encore : « Alors, les filles bien, c’est déjà fini ? N’y a-t-il plus que de telles merdes ? ». De plus, souvent dans des commentaires ou sur des chats privés, les femmes reçoivent des photos d’organes génitaux masculins, des phrases provocantes ou des invitations à vendre en privé du matériel pornographique.

TWITTER | Commentaire de @leeksyius