Soyons clairs, Roborock est-il ou non une marque de Xiaomi ?

Les marques chinoises vont à leur rythme

Il existe de nombreuses façons de créer des marques. Sur les marchés traditionnels européens, américains et japonais, ils ont toujours eu leur façon particulière de créer et d’organiser les marques. Par exemple, la culture japonaise a tendance à avoir une seule marque qui commercialise de nombreux produits différents. Un exemple serait Yamaha, qui vend des produits aussi disparates que des motos et des pianos sous la même marque. Le cas contraire est l’américain. Les Yankees camouflent différentes marques sous le même conglomérat. Lorsqu’un Américain achète une Buick, une Cadillac ou une Chevrolet, il achète en fait General Motors. Mais les marques sont séparées pour segmenter différents publics et prendre le contrôle du marché des options qui appartiennent au même propriétaire.

On comprend plus ou moins comment fonctionnent les marques d’Europe, du Japon et des États-Unis, mais quand on fait entrer la Chine dans l’équation, on fait un cacao majeur. Et c’est que les Chinois ont une façon assez particulière de déplacer leurs marques que nous ne voyons généralement pas sur d’autres marchés. C’est la principale raison pour laquelle nous avons tendance à penser que tout appareil compatible avec l’écosystème Mi Home est une marque Xiaomi.

Xiaomi et Roborock sont deux sociétés différentes

Roborock a été fondée en juillet 2014. Elle a été enregistrée sous le nom de « Beijing Roborock Technology Co., Ltd ». Xiaomi ne faisait pas partie de sa fondation, mais c’était un élément clé de son histoire. En septembre 2014, Roborock a reçu un bon investissement de Xiaomi, et est devenu une entreprise clé dans l’écosystème du géant chinois.

La marque a commencé à fonctionner. Au milieu de 2016, Xiaomi a lancé le Mi Home Robotic Vacuum Cleaner, un produit entièrement fabriqué par Roborock. Allez, c’était un cas d’ingénierie de badge, une technique de marketing que Xiaomi utilise beaucoup avec les entreprises qui font partie de son écosystème. Ce premier robot a été un succès, et Roborock voulait aspirer à plus — la blague est sortie sans le vouloir —, ne se contentant pas d’être l’entreprise qui fabrique des robots pour Xiaomi.

En septembre 2017, Roborock a levé 10 millions de yuans grâce au financement participatif. Ainsi est né le robot aspirateur Roborock, le premier robot à porter le badge Roborock.

Depuis lors, l’entreprise a pu fabriquer elle-même des machines, même si cela n’indique pas qu’elle a cessé d’être un partenaire stratégique de Xiaomi. Roborock utilise l’écosystème Mi Home car cela n’a aucun sens de concevoir quelque chose de votre côté lorsque l’un de vos actionnaires les plus importants est Xiaomi, une entreprise dont vous êtes également une partie importante. Mais au-delà de cela, il est incorrect de désigner n’importe quelle machine Roborock comme un aspirateur Xiaomi.