Le créateur de Deadpool espère que Deadpool 3 sera un road movie à la Lethal Weapon avec des décapitations

Rob Liefeld, le créateur de Deadpool chez Marvel Comics, a récemment fait part de ses vœux sur ce qu’il attend de Deadpool 3 avec la présence de Wolverine, à nouveau incarné par Hugh Jackman. C’est ainsi que des médias tels que The Direct l’ont repris à la suite d’un podcast auquel le dessinateur et éditeur de bandes dessinées lui-même a récemment participé, assurant qu’il espère que ce sera un road movie à la Lethal Weapon en raison de la relation que son Deux protagonistes principaux, Deadpool, peuvent avoir (ou Massacre) et Wolverine (ou Wolverine).

Un road movie très, très violent

Et c’est que si l’on se souvient des deux précédents films Deadpool avec la Fox, le Mercenaire Bozacas n’a pas lésiné sur la violence ou le langage grossier, donc son débarquement à l’UCM doit garder ses marques. Si nous ajoutons également le grincheux Wolverine (en attendant de confirmer quelle version du personnage nous aurons) et le facteur de guérison des deux, un cocktail explosif arrive. Et bien sûr, il sera noté R.

« La façon dont je le vois, et c’est trop vieux pour son public, comme les road-movies de Bing Crosby et Bob Hope, j’ai l’impression que c’est ce que nous allons avoir. J’ai l’impression que nous allons avoir un road movie de Bing Crosby et Bob Hope, mais peut-être que c’est plus comme Butch Cassidy et le Sundance Kid parce que le Sundance Kid était plus sérieux et Butch était plus impétueux et impétueux. Et puis peut-être que ça ressemble plus à Lethal Weapon, et c’est Danny Glover et Mel Gibson. Mais quelque part dans ces modèles que je viens de vous donner, Bing et Bob, Butch et Sundance, Newman et Redman, Hugh et Ryan, il va y avoir un monstre », déclare Rob Liefeld.

Par ailleurs, le créateur de Deadpool partage une scène survoltée qu’il a en tête et qu’il aimerait voir représentée dans le film : « Ne les verrait-on pas tout simplement faire le tour des États-Unis ? Ne les verrions-nous pas simplement marcher dans un centre commercial ? Je veux dire, ils ont tous les deux leur facteur de guérison. Je peux voir un facteur de guérison unique, où les deux se décapitent et repoussent les membres, n’est-ce pas ? Ou, du moins, Wolverine coupe généreusement des parties de Deadpool », conclut le dessinateur et monteur qui, par ailleurs, assure qu’il était déjà au courant de la signature de Wolverine des semaines avant l’annonce de Ryan Reynolds.

Deadpool 3 ouvre en salles le 6 septembre 2024; En attendant, Hugh Jackman a déjà commencé son entraînement physique.

Source | Le Direct