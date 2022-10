Le premier taxi volant décolle à Rome : Volocopter fera Rome-Fiumicino en 20 minutes

Pour l’instant, le taxi volant n’a effectué qu’un vol de quelques minutes, dessinant un huit devant les spectateurs. Il devrait entrer en service en 2024.

Le premier essai en vol a été effectué mais pour le voir opérationnel il faudra attendre 2024, sauf pépins. Volocopter est un taxi volant entièrement électrique qui vise à relier le centre de Rome à l’aéroport de Fiumicino. Le tout en 20 minutes environ. Avec le trafic au moment de la rédaction de cet article, voyager de Rome à Fiumicino en voiture prend 54 minutes, parking exclu. Le premier essai s’est bien passé mais c’était un petit effort par rapport à l’itinéraire que ce véhicule devra parcourir.

Le pilote d’essai décolle, reste quelques minutes en l’air et dessine une trajectoire en forme de huit devant les spectateurs présents. L’événement s’intitulait « Un voyage dans le futur – L’expérience Vertiport à Rome » et était organisé dans la zone Pianabella de l’aéroport de Fiumicino.Volocopter est une société allemande fondée en 2011 et spécialisée dans ce type de véhicule.

Rome se prépare pour le Jubilé de 2025

Claudio De Vincenti, président d’Aeroporti di Roma, a expliqué que cette connexion sera cruciale pour permettre à la capitale d’arriver prête pour le Jubilé prévu en 2025 : « Rome sera l’une des premières capitales dans lesquelles ce nouveau moyen de transport, l’électrique hélicoptère, en 2024, il commencera à voler, en vue du Jubilé et de la candidature à l’Expo ». 15 ans après Milan, Rome est en effet candidate pour accueillir l’Expo en 2030.

Si tout se passe bien également lors des prochains tests, Rome pourra se vanter d’une primauté au niveau national. C’est ce qu’explique Marco Troncone, également PDG d’Aeroporti di Roma : « C’est la première fois que nous testons un tel avion en Italie. Après ce test, d’autres modèles plus longs suivront, pour transporter plus de passagers et avec une plus grande autonomie ».