EA dévoile la bande-annonce de Need for Speed ​​Unbound le 2 décembre

En bref: EA a sorti sa bande-annonce officielle de Need for Speed ​​Unbound, mettant en évidence un nouveau style artistique conçu pour différencier le titre de la mer des autres coureurs déjà sur le marché. Dans NFS Unbound, les joueurs vont « faire la course contre la montre, déjouer les flics et participer aux qualifications hebdomadaires » dans le but d’atteindre le défi ultime des courses de rue de Lakeshore, The Grand.

Le jeu mélange le cel-shading avec « les voitures les plus réalistes de l’histoire de Need for Speed » pour créer un style artistique unique, et met fortement l’accent sur l’expression de vous-même à travers des effets de conduite, des enveloppements et des coupes exclusifs et des poses de victoire personnalisables.

Unbound présente également le rappeur A$AS Rocky en tant que personnage du jeu et sur la bande originale. Si vous êtes dans la nouvelle ère, la scène underground des courses de rue, cela vous conviendra probablement.

La franchise Need for Speed ​​est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était lors de ses débuts en 1994. Le premier jeu de la série ne comprenait qu’une poignée de supercars exotiques avec un accent particulier sur les intérieurs réalistes, la maniabilité et l’audio du monde réel. C’était aussi proche de la réalité que la technologie de l’époque pouvait offrir et a gratté la démangeaison de millions de passionnés d’automobile.

Lecture connexe : 27 ans de Need for Speed

La franchise a évolué au cours des années suivantes, ajoutant notamment des poursuites policières pour pimenter l’action. L’accent était toujours mis sur les voitures (comme en témoignent des entrées comme Porsche Unleashed en 2000), mais cela a commencé à changer en 2003 lorsque EA a changé de vitesse pour mettre en lumière une autre facette de la culture automobile : les courses de rue et le réglage.

Les courses en monde ouvert sont devenues un pilier des jeux NFS ultérieurs avec un fort accent sur les modes multijoueurs dans les titres ultérieurs. Avec Unbound, il semble qu’EA veuille revisiter la scène underground des courses de rue.

Que pensez-vous de la direction que prend EA pour la franchise ? S’adressent-ils au bon groupe démographique ou préférez-vous les voir se concentrer sur un domaine différent de la culture automobile ?

Courses Need for Speed ​​Unbound sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC le 2 décembre 2022. Allez-vous l’acheter ?