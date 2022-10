L’histoire absurde de Baker-Richardson, le footballeur qui s’est blessé en jouant sur Xbox

La meilleure buteuse de Crewe, Alexandra, a dû rater le match contre Carlisle United en raison d’une jambe cassée après une session XBox.

Tout ce qu’il a fallu, c’est un match à la Xbox sur le canapé, et Baker-Richardson, le meilleur buteur de Crewe Alexandra, est hors jeu. Il n’a pas joué contre Carlisle United en raison d’une blessure lors d’un match, oui, mais a joué sur Fifa23. Il a 26 ans, a marqué six buts en dix matches de championnat et a maintenant une jambe cassée.

Laisser Baker-Richardson sur le banc est un problème pour Crewe Alexandra. L’équipe est en douzième position de la Ligue Deux du championnat britannique, avec seulement quatre victoires en onze rencontres, la dernière, face à Carlisle United, sans que le meilleur buteur ne se solde par un nul. « Il s’est causé une blessure musculaire en étendant rapidement sa jambe sur le canapé en jouant à la XBox. Ce faisant, il a fait un mouvement brusque et non naturel qui a impliqué à la fois les muscles de la jambe et de la hanche », ont expliqué les responsables du personnel. Radio Stoke.

Crewe a maintenant une semaine pour rebondir avant le prochain match. « Cette blessure a impliqué des muscles qui, par le passé, ont déjà causé des problèmes au garçon. Nous ne pouvons rien y faire, si ce n’est attendre l’évolution du cycle de traitement qu’il suit et espérer qu’il sera bientôt résolu. » directeur d’équipe Alex Morris.

Toutes les blessures hors du terrain

Il est souvent arrivé que des blessures improbables « hors du terrain » obligent les joueurs à s’arrêter. Par exemple, l’ancien attaquant irlandais Robbie Keane s’était cassé les ligaments du genou en essayant de saisir la télécommande, ou l’ancien gardien de but anglais Alex Stepney qui s’était tordu la mâchoire en criant des ordres à ses coéquipiers de la défense. Darren Bent, ancien attaquant de Tottenham, s’était en revanche coupé un tendon en coupant les oignons.

Dave Beasant, gardien de but de longue date de l’Angleterre, n’a eu qu’à lâcher une bouteille de sauce pour se casser un gros orteil. Enfin, le milieu de terrain de Newcastel United, David Batty, percuté par le tricycle de son fils et contraint à un arrêt majeur en raison d’une rupture du tendon d’Achille. La blessure de Baker-Richardson est la dernière d’une longue série.

De l’avis du staff du club anglais de League Two, la blessure de Baker-Richardson ne serait pas particulièrement grave. Il pourrait donc récupérer et ne pas rater le match à domicile contre Gillingham dans une semaine.