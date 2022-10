Transformez votre ancienne Nintendo en traitement de texte avec ce système d’exploitation NES

Dans le contexte : Auparavant, seuls les ordinateurs avaient besoin de systèmes d’exploitation. Cependant, les temps ont changé et il semble maintenant que presque tous les appareils électroniques que nous possédons en ont besoin. Les consoles de jeux vidéo, en particulier, ont besoin d’un logiciel intermédiaire pour gérer les entrées des utilisateurs et gérer les fichiers, mais ce n’était pas le cas à l’époque des jeux à cartouche.

Des systèmes comme l’Atari 2600 ou la Nintendo Entertainment System (NES) n’avaient pas besoin de logiciels sophistiqués pour gérer les entrées de l’utilisateur et les jeux, car les périphériques et les cartouches communiquaient directement avec le « cerveau » de la console. Rien n’avait besoin d’être stocké car les jeux étaient câblés.

Les utilisateurs n’avaient que la possibilité d’interagir avec n’importe quelle cartouche branchée, il n’était donc pas nécessaire de leur permettre de déplacer des éléments ou de passer d’un fichier à l’autre. De plus, les ressources étaient minimes. Il n’y avait pas de place pour un système d’exploitation — ou y en avait-il ?

Apparemment, si vous êtes dédié, vous pouvez développer un système d’exploitation suffisamment compact pour fonctionner sur une NES. La chaîne YouTube Hobbyist Inkbox l’a prouvé il y a quelques semaines en dévoilant NESOS. Il s’agit d’un système d’exploitation purement graphique sans invite de commande, ce qui est remarquable pour plusieurs raisons.

Premièrement, les systèmes d’exploitation graphiques étaient rares lorsque la NES a été lancée en 1986. Les deux interfaces informatiques prédominantes étaient MS-DOS sur PC et ProDOS sur Apple IIc, deux systèmes basés sur des invites.

Les ordinateurs qui utilisaient des interfaces graphiques au début étaient des machines professionnelles coûteuses. Les consommateurs ont dû attendre le début des années 1990 avant de trouver des PC équipés de Windows 3 (1990) et du système 7 d’Apple (1991), et même alors, les interfaces graphiques n’ont créé une révolution que plus tard avec Windows 95 en 1995 et le système 8 en 1997.

Deuxièmement, la NES est un véritable défi pour créer un système d’exploitation graphique, étant donné qu’elle ne dispose que de quelques kilo-octets de RAM intégrée et qu’une cartouche NVRAM est nécessaire pour stocker les fichiers créés par l’utilisateur.

Inkbox a réussi, mais ne vous attendez à rien de grandiose. NESOS n’a que deux applications – les paramètres et un traitement de texte.

L’application des paramètres affiche des informations de base sur le système. Il permet également aux utilisateurs de choisir l’un des sept curseurs et l’une des 53 couleurs du bureau. De plus, les utilisateurs peuvent supprimer des fichiers des paramètres, ce qui est essentiel compte tenu du stockage NVRAM externe limité.

Le traitement de texte est beaucoup plus complexe mais rudimentaire selon toutes les normes actuelles et passées. Les utilisateurs sont limités à 832 caractères par fichier, chaque frappe coûtant un octet. C’est un maximum de neuf fichiers texte pour les 8 Ko standard de NVRAM sur une cartouche NES.

Saisir un document est une corvée avec la manette standard NES. Cependant, Inkbox a réussi à cartographier les touches du clavier Famicom qui n’a vu le jour qu’au Japon. Cela fonctionne beaucoup plus efficacement que le contrôleur si vous êtes prêt à débourser entre 90 $ et 400 $ pour en acheter un sur eBay.

Inkbox a documenté l’ensemble du processus dans sa vidéo YouTube dans le masthead. Les utilisateurs disposant d’un équipement pour flasher une ROM sont libres de télécharger NESOS à partir du site Web d’Inkbox Software.