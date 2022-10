La conception de Windows 11 arrive sur Surface Duo aux côtés d’Android 12L

Vous ne connaissez probablement pas beaucoup de gens avec un Surface Duo, le téléphone à deux écrans de Microsoft. Ses chiffres de vente semblent avoir été modestes, surtout hors des États-Unis, en raison de son caractère expérimental et de son prix élevé. Nous sommes déjà sur la deuxième version de l’appareil et recevrons bientôt Android 12L. Ce que nous ne savions pas, c’est que cette mise à jour s’accompagnera d’une refonte dans le plus pur style Windows 11.

C’est Zac Bowden de Windows Central qui a annoncé la nouvelle. Et oui, vous avez bien entendu, le plan de Microsoft est que le Surface Duo se sente comme un téléphone unique et véritablement intégré à la famille Surface et à l’écosystème Windows. Pour ce faire, Microsoft estime qu’il ne suffit pas de préinstaller les applications de ses services et d’encourager l’utilisation de Mobile Link, mais qu’il faut autre chose : rapprocher son design de celui de Windows 11 et des lignes modernes de Fluent. Concevoir.

Windows 11 à l’extérieur, Android à l’intérieur

En conséquence, le Surface Duo présentera à partir d’Android 12L une interface renouvelée dans des endroits tels que les paramètres rapides, qui seront similaires à ceux de Windows 11, ainsi que de nombreuses icônes déjà utilisées dans le système d’exploitation de bureau de Microsoft. Tout cela sera accompagné de nouvelles animations et effets graphiques qui seront tout à fait dans la lignée de ce que l’on retrouve sur nos PC.

De plus, selon ces informations, nous aurons un nouveau menu pour le stylet qui apparaît lorsque nous appuyons sur le bouton supérieur du Surface Slim Pen 2. Semblable au menu de Windows 11, cette interface est entièrement personnalisable, avec la possibilité d’ajouter raccourcis vers n’importe quelle application que nous avons installée. De plus, il affichera la batterie restante du stylet.

Un autre élément important est l’introduction de thèmes basés sur notre fond d’écran, de sorte que nous serons autorisés à choisir la couleur d’accentuation du terminal en fonction de la couleur dominante de l’arrière-plan.

Android 12L pour les Surface Duo 1 et Duo 2 est en phase finale de test et devrait commencer à arriver dans les prochaines semaines, probablement fin octobre ou début novembre.