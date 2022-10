Facebook permet aux utilisateurs de décider plus facilement du contenu qu’ils souhaitent voir dans leur flux

Facebook a annoncé mercredi une mise à jour de sa plateforme qui permettra aux utilisateurs de décider plus facilement du contenu qu’ils souhaitent voir dans leurs flux. Avec les changements d’aujourd’hui, le réseau social offre de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à découvrir les publications qui les concernent.

Options « Afficher plus » et « Afficher moins » sur Facebook

Comme annoncé dans un article de blog par Meta, les mises à jour du flux Facebook visent à le rendre plus pertinent pour les utilisateurs. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs verront les options « Afficher plus » et « Afficher moins » pour chaque publication sur le réseau social. Les algorithmes de Facebook utiliseront ces commentaires pour modifier ce qui est affiché dans le flux pour chaque utilisateur.

Plus précisément, Facebook dispose d’un score de classement pour chaque publication sur le réseau social. Lorsque vous sélectionnez l’option « Afficher plus », Facebook augmentera temporairement le score de cette publication et du contenu associé. Lorsque vous sélectionnez « Afficher moins », la plateforme réduira temporairement le score de ce contenu. Le score est utilisé pour déterminer ce que vous voyez dans le flux.

« En offrant plus de moyens d’intégrer les commentaires directs dans le classement des flux, nous rendons nos systèmes d’intelligence artificielle plus intelligents et plus réactifs », explique la société.

Dans un premier temps, les utilisateurs verront périodiquement les nouvelles options directement dans leur flux. De cette façon, Facebook espère aider les utilisateurs à se familiariser avec la nouvelle fonctionnalité. Cependant, vous pouvez trouver les options « Afficher plus » et « Afficher moins » à tout moment en appuyant sur le menu à trois points de chaque message.

La société introduit également de nouvelles options qui permettent aux utilisateurs de contrôler les sources de publications qu’ils souhaitent voir plus ou moins dans le flux. Par exemple, vous pouvez désormais choisir de voir plus de messages de vos amis et de votre famille et moins de messages de groupes et de pages.

Meta critiqué pour avoir poussé le contenu suggéré

Ces changements apportés à Facebook surviennent à un moment où Instagram a été critiqué pour avoir poussé les utilisateurs à voir trop de contenu suggéré dans leur flux. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment déclaré qu’Instagram afficherait encore plus de contenu recommandé. Cependant, ces changements ont été reportés indéfiniment après que même des célébrités s’en soient plaintes.

En ce qui concerne les modifications apportées au flux Facebook, elles sont désormais déployées auprès des utilisateurs.

