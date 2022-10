Plusieurs fabricants dévoilent leurs prochaines cartes mères B650

Quelque chose à espérer : Alors que le lancement officiel des cartes mères B650 approche, plusieurs fabricants ont commencé à prévisualiser certains de leurs modèles à venir. Les consommateurs soucieux de leur budget peuvent se réjouir car les cartes B650 commencent à un prix inférieur à 200 $ beaucoup plus raisonnable.

Le mois dernier, AMD a officiellement publié sa nouvelle architecture Zen 4 et ses processeurs de la série Ryzen 7000. Par la suite, les fabricants ont commencé à inonder le marché de cartes mères pour accompagner les derniers CPU. Les consommateurs ont été surpris par les prix élevés de ces cartes X670, les offres les moins chères atteignant près de 300 $.

Heureusement, les acheteurs n’ont plus besoin de dépenser plus de 300 $ sur une carte mère pour profiter de l’expérience AM5. Quatre sociétés ont dévoilé leurs prochaines cartes B650, qui devraient sortir plus tard ce mois-ci.

Le site d’ASRock répertorie actuellement huit cartes B650, allant de la B650 Pro RS d’entrée de gamme à la prochaine interprétation de la très populaire carte mère Taichi, illustrée ci-dessus.

Asus a publié un « guide de la carte mère » présentant quelques-uns de ses produits à venir. Il n’est pas certain que la société s’abstienne ou non de révéler les cartes Prime et TUF plus économiques, mais elles sont absentes du guide. Cependant, il présente plusieurs cartes mères de la série Strix, y compris l’offre Mini-ITX pour ce chipset.

Le site de Gigabyte révèle également huit cartes mères dont la sortie est prévue prochainement. La page présente quatre entrées ATX dans la gamme « Aorus » de Gigabyte et le prise en charge surprenante mais bienvenue des cartes mères Micro ATX, la société en répertoriant trois. Pour les versions à thème blanc, Gigabyte propose également le B650 Aero. Malheureusement, Gigabyte est en deçà de ceux installés sur un système Mini-ITX, car il n’a pas encore de carte mère Mini-ITX.

Enfin, MSI a dévoilé sa gamme initiale de B650, affichant sept nouvelles cartes mères sur son site Web, couvrant la plupart des budgets et des tailles de boîtier. La société propose des cartes d’entrée de gamme comme le Pro B650-P et des offres pour passionnés comme le MPG B650 Carbon Wi-Fi. Les consommateurs peuvent également trouver ATX, Micro ATX et Mini-ITX, adaptés à tous les cas qu’ils souhaitent utiliser.

De plus, MSI a involontairement divulgué les PDSF de ses prochains mobos, avec des offres à partir de 189 $. C’est plus abordable que la carte mère X670 la moins chère de MSI, qui coûte près de 400 $.

Les révélations sont une bonne nouvelle pour les consommateurs soucieux de leur budget, leur permettant d’accéder à la plate-forme AM5 à un prix attractif. Avec le temps, nous verrons probablement des cartes mères encore moins chères, permettant à des utilisateurs supplémentaires de passer à l’architecture Zen 4.