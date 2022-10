Non seulement Velma de Scooby-Doo, voici tous les protagonistes des bandes dessinées qui sont sortis

De plus en plus de personnages de bandes dessinées dévoilent leur orientation sexuelle : certains ne sont arrivés que ces dernières années, tandis que d’autres ont une très longue histoire.

Velma de Scooby Doo est lesbienne. Tout le monde s’en doutait mais maintenant c’est officiel. C’est le dernier d’un long processus, la bande dessinée fait depuis longtemps de petits pas vers la liberté d’expression dans l’orientation. Deadpool est pansexuel, Wonder Woman est queer, Miss America est une lesbienne et militante qui a grandi dans le Bronx, Apollo et Midnighter sont mariés et ont adopté une fille. De nouveaux archétypes pour interpréter le monde en perspective. Au final ça a toujours été un peu le rôle de la BD : raconter la réalité à travers des histoires extraordinaires.

Homme de glace

Équipe X Hommes. Dans le numéro 600 d’Uncanny X-Men, le Teen Ice Man, à travers un stratagème narratif, avoue à son moi adulte qu’il est gay, forçant par conséquent un coming-out involontaire également à l’autre lui-même. « Je suis gay! » coupa court au jeune Bob. « Cela indique que vous l’êtes aussi … Je peux comprendre le fait que vous l’ayez caché dans le passé, mais je ne peux pas comprendre pourquoi vous continuez à le cacher même maintenant. » Et puis une larme glacée tombe et se fend sur le sol.

Poison Ivy et Harley Quinn

Un couple effervescent. Après la relation Sapphic dans l’univers du jeu vidéo Injustice Harley Quinn et Poison Ivy, ils se sont également mariés. Une relation emblématique qui a été représentée non seulement dans les bandes dessinées ou les jeux vidéo, mais aussi dans les dessins animés. L’épisode There’s No Place To Go But Dow immortalise leur baiser passionné. Pas seulement. L’artiste Chad Hardin, en 2021, partageait sur son profil Twitter une version inédite du premier baiser entre Harley Quinn et Poison Ivy dans la continuité de DC Comics.

Il a comparé à la fois l’illustration originale et celle jamais publiée. L’image fait référence à la première partie de l’histoire Surprise, Surprise de Harley Quinn #25, signée par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Alex Sinclair et Corey Breen ; dans cette séquence, Ivy prend Harley dans ses bras et l’embrasse sur la joue. À l’origine, les deux femmes se sont étreintes et ont échangé un baiser passionné, comme le révèle Hardin. La maison d’édition de Burbank, bien qu’elle ait censuré l’image, a laissé inchangée la pose lascive des mains d’Ivy sur le corps de Harley.

Capitaine América (Aaron Fisher)

Un Captain America gay en 2021. Ce n’est pas Steve Rogers, mais il est là aussi. Aux États-Unis de Captain America, le capitaine « original » est occupé à rechercher son bouclier volé et voyage à travers les États-Unis. Ce faisant, il rencontre également Aaron Fischer, Captain America des chemins de fer. Le nouveau Cap est très différent de Steve Rogers : il est plus mince, a les cheveux noirs rasés sur les côtés, a des tatouages ​​et des piercings. Marvel l’a décrit comme « un adolescent intrépide qui s’est mobilisé pour protéger d’autres fugitifs et dépossédés ».

Dead Pool

Wade Wilson est pansexuel. Comment ne pas avoir considéré le personnage. Irrévérencieux, coquet, un mercenaire grossier et une passion improbable pour WHAM !. Colossus, alias Piotr Rasputin, est également sorti dans la ligne Ultimate, située dans un univers parallèle.

Wonder Woman

Wonder Woman est « queer ». Le personnage de Diana de Themyscira, alias Wonder Woman, est né de l’imagination de William Moultom Marston, théoricien du féminisme, l’émancipation a toujours été dans son ADN. Le dessinateur a déclaré : « Le meilleur remède pour revaloriser les qualités des femmes est de créer un personnage féminin avec toute la force de Superman et en plus le charme d’une bonne et belle femme ». Il en fut ainsi et des années plus tard, Greg Rucka, l’un des auteurs les plus célèbres de Wonder Woman, confirma que la guerrière Diana était bisexuelle et avait eu des relations avec d’autres femmes. Wonder Woman a également été le premier super-héros de DC Comics à célébrer un mariage homosexuel.

Miss Amérique (Amérique Chavez)

Latino-américaine, lesbienne, militante et élevée dans le Bronx. Cette Miss America vient d’un autre univers et joue dans les Ultimates. Il s’inspire d’un ancien personnage des années 40, mais totalement repensé. America Chavez a gagné une bande dessinée avec un titre qui lui est propre.

Lanterne verte (Alan Scott)

Green Lantern apparaît pour la première fois en 1940. L’ingénieur Alan Scott trouve une bague qui lui permet de matérialiser ses pensées sous forme d’énergie verte, se recharge avec une lanterne magique d’origine orientale, et donne vie au super-héros. En 1956, cependant, Green Lantern, son nom est Hal Jordan, est un pilote d’essai qui avait reçu sa lanterne et sa bague d’un extraterrestre mourant. Mais il y a aussi un autre univers qui abrite les héros DC des années 40, ici Alan Scott est un très jeune dirigeant d’un empire multimédia et il est gay.

Batwoman

Kate Kane / Batwoman, la cousine de Bruce Wayne, est ouvertement lesbienne. Dans How Queer Everything Is Today !, écrit par la showrunner Caroline Dries, la protagoniste a révélé son homosexualité. Parmi ses relations les plus notables figurent Maggie Sawyer et Renee Montoya. Il est aussi le premier super-héros de l’histoire du petit écran à sortir.

Apollon et Minuit

Apollo ressemble à Superman, Midnighter est un Batman plus violent avec la capacité de régénération de Wolverine. Et ils forment un couple historique. Ils ont fait leurs débuts en 1998, dans Stormwatch #4 de Warren Ellis et Bryan Hitch. En 2016, le numéro emblématique est sorti qui montre ouvertement une scène de sexe entre les deux super-héros. Ils sont également les premiers à se marier dans le numéro 29, et ils choisissent également d’adopter une fille, Jenni Quantum.

étoile polaire

Le 9 mai 2012, Barack Obama dit que « les couples homosexuels devraient pouvoir se marier », le 20 juin, Northstar prend conseil. Il avait déclaré son homosexualité sur les pages d’Alpha Flight en 1992. Le 20 juin dans le numéro 51 d’Astonishing X-Men, elle épouse son petit ami de longue date Kyle Jinaud.

Rictor et Shatterstar

Leur relation a suscité des années de spéculation. Rictor est né en 1987 et est un Don Juan capable de générer des secousses sismiques, Shatterstar, quant à lui, apparaît pour la première fois en 1991 et est un gladiateur du futur venu d’une autre dimension. Dans le numéro 45 de X-Factor, une côte de X-Men, le couple officialise le sentiment par un baiser. Peu de temps après la publication du numéro, le créateur Peter David a confirmé la relation entre Rictor et Shatterstar sur son blog et a exprimé le désir de l’explorer davantage. Le co-créateur de Shatterstar, Rob Liefeld, a désapprouvé le choix car le personnage était à l’origine censé être asexué.