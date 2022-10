Des PC aux voitures : Nvidia, Qualcomm et Intel font la course aux semi-finales automobiles

Tourné vers l’avenir : L’un des plus grands défis pour les grandes entreprises de semi-conducteurs est qu’elles doivent faire de gros paris sur les technologies et les marchés clés de nombreuses années avant qu’elles ne deviennent monnaie courante. Dans notre monde de plus en plus numérique, les puces sont le principal composant de base nécessaire pour permettre de nouveaux types d’innovations qui, à leur tour, conduisent à la création de nouvelles catégories de produits ou à la réinvention d’anciennes. C’est le cas du marché automobile actuel, qui connaît une transformation des capacités, de l’architecture et de la conception, toutes pilotées par les technologies numériques alimentées par puce.

Il y a plusieurs années, bon nombre des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde, dont Nvidia, Qualcomm, Intel et d’autres, ont commencé à planifier ce qu’elles considéraient comme la prochaine grande catégorie d’appareils numériques : la voiture connectée intelligente.

Maintenant, alors que nous commençons à voir les débuts des voitures de l’année modèle 2023 avec des fonctions technologiques de plus en plus sophistiquées, il devient clair que ces premiers paris commencent à porter leurs fruits. Chacun de ces principaux fournisseurs de technologies – qui se sont tous généralement concentrés sur les appareils informatiques des utilisateurs finaux tels que les PC et les smartphones – fait des percées importantes dans l’industrie automobile. En fait, chacun commence maintenant à mettre en évidence des signes de l’importance croissante que le fait d’être un fournisseur de composants automobiles a sur leurs résultats financiers respectifs.

Lors de sa récente conférence GTC, par exemple, Nvidia a souligné comment elle exploite sa technologie GPU de nouvelle génération pour une variété d’applications automobiles différentes, y compris la conduite assistée et autonome, ainsi que les fonctions d’infodivertissement. De même, Qualcomm a organisé le mois dernier une journée des investisseurs qui a discuté de la croissance rapide du portefeuille d’activités automobiles de la société. Enfin, Intel vient d’annoncer qu’il allait créer sa division Mobileye dans ce qu’il espère s’avérer être une grande aubaine financière après l’achat de la société israélienne basée sur la technologie ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) en 2017.

Dans le cas de Nvidia, la société a déjà publié de nombreuses itérations précédentes de sa technologie alimentée par GPU pour le marché automobile, mais à chaque génération successive, la société permet des capacités plus puissantes et atteint de nouvelles applications. Après des années de succès dans la conduite de systèmes d’infodivertissement pour voitures, l’entreprise a entrepris la tâche plus difficile des fonctions de conduite assistée et continue maintenant à travailler vers des niveaux plus élevés de conduite autonome.

La nouvelle plate-forme Drive Thor de la société est alimentée par la dernière génération de technologie GPU Ada Lovelace, la toute dernière technologie de processeur Grace basée sur Arm que la société a annoncée plus tôt cette année, et les capacités d’IA de la technologie GPU multi-instance Hopper de la société pour l’accélération de l’IA. .

Collectivement, ceux-ci permettent un énorme 2 téraflops de performances. En termes réels, cela indique que Drive Thor peut être utilisé pour activer la plupart des fonctions clés axées sur la technologie que l’on trouve dans une voiture moderne, y compris l’ADAS et certaines fonctions de conduite autonome, le stationnement automatique, le contrôle de l’infodivertissement, la surveillance du driver et des passagers, et contrôle du groupe d’instruments – à partir d’une plate-forme unique.

Il s’agit d’une avancée importante car auparavant, bon nombre de ces fonctions étaient gérées par des puces distinctes. En fait, de nombreux constructeurs automobiles ou fournisseurs automobiles de niveau 1 choisissent souvent des puces de différents fournisseurs pour exécuter ces différentes fonctions. C’est pourquoi il est devenu relativement courant d’entendre plusieurs fournisseurs de puces parler de la façon dont ils ont obtenu des contrats auprès du même fournisseur et parfois même des mêmes modèles. Ils étaient utilisés pour différentes fonctions.

Avec Drive Thor, Nvidia offre aux constructeurs automobiles, à partir de leurs modèles 2025, la possibilité de commencer à intégrer davantage de ces fonctions dans une seule plateforme. Compte tenu de l’énorme complexité des voitures d’aujourd’hui, c’est potentiellement une grande victoire pour toutes les personnes impliquées. Pour Nvidia, bien sûr, il gagne plus d’affaires et s’impose comme un fournisseur encore plus critique. Pour les constructeurs automobiles, l’intégration de plusieurs fonctions dans une seule plate-forme numérique peut aider à simplifier l’architecture globale de la voiture, ce qui devrait conduire à un fonctionnement plus fiable, et réduire les coûts et la complexité associés à la combinaison de plusieurs plates-formes en un seul véhicule.

Drive Thor permet cette prise en charge multifonctionnelle en exécutant simultanément plusieurs applications différentes via un environnement logiciel virtualisé (conceptuellement similaire à ce que font les serveurs dans les centres de données et dans le cloud) que Nvidia appelle l’informatique multi-domaine.

Essentiellement, cela permet à Drive Thor de reproduire dans un logiciel les nombreux contrôleurs de domaine physiques qui alimentent diverses fonctions automobiles dans les voitures depuis des décennies. Par ailleurs, le moteur de transformateur d’inférence est unique à Drive Thor par rapport au hardware automobile Nvidia de génération précédente, qui, selon la société, peut offrir une amélioration de 9 fois en exécutant les types de réseaux de neurones qui sont au cœur des fonctions de conduite assistée et autonome. Pour compléter la nouvelle, Nvidia a également annoncé que le constructeur automobile chinois Zeeker (qui fait partie du groupe Geely Automotive, qui possède également Volvo) sera le premier à utiliser Drive Thor comme plate-forme informatique à partir des voitures construites en 2025.

Lors de sa journée des investisseurs automobiles, Qualcomm a également annoncé (mais sans détailler) une nouvelle offre de technologie automobile appelée Snapdragon Ride Flex SoC. Comme le Drive Thor de Nvidia, le Ride Flex de Qualcomm est censé être suffisamment puissant pour prendre en charge toutes les principales fonctions de conduite alimentées par le calcul dans une voiture intelligente et connectée, mais tous les détails sur la puce ne sont pas attendus avant le CES 2023 en janvier.

Qualcomm lance également des produits pour l’industrie automobile depuis de nombreuses années et, au début de 2022, a lancé une stratégie automobile renouvelée avec le programme Snapdragon Digital Chassis. Digital Chassis intègre plusieurs fonctions différentes, telles que Snapdragon Digital Cockpit pour l’infodivertissement embarqué et Snapdragon Ride pour la conduite assistée et autonome, dans une plate-forme unique que les constructeurs automobiles peuvent choisir et choisir, ou emprunter comme une seule – une voie qui peut devenir plus populaire avec les débuts du SoC Ride Flex.

L’histoire de Qualcomm avec l’industrie automobile remonte beaucoup plus loin, car il fournit des périphériques de communication tels que des modems mobiles, le Wi-Fi et des puces Bluetooth pour les voitures depuis plusieurs décennies. La plupart des systèmes télématiques comme OnStar de GM et son équivalent sont généralement alimentés par les puces de connectivité de Qualcomm. De plus, compte tenu de la nature de plus en plus définie par logiciel des voitures modernes, ainsi que du besoin critique et des nouvelles opportunités commerciales potentielles pour les mises à niveau en direct, la partie « connectée » de la voiture intelligente et connectée devient beaucoup plus importante.

À la suite de ces relations à long terme, la société a annoncé lors de son événement pour les investisseurs que son pipeline de revenus automobiles était passé de 19 milliards de dollars à 30 milliards de dollars en quelques mois seulement, soulignant l’élan qu’elle constate avec des partenaires constructeurs comme Acura. , Audi, BMW, Cadillac, Jaguar et Stellantis. De plus, Qualcomm a dévoilé un partenariat avec Mercedes Benz pour intégrer les fonctions Digital Cockpit et la plate-forme de connectivité automobile Snapdragon dans les futurs véhicules Mercedes.

Pour sa part, Intel a annoncé son intention de créer sa division Mobileye dans le cadre d’une introduction en bourse très attendue. Mobileye a été le premier leader des fonctions de conduite assistée grâce à une technologie basée sur des caméras et des cartes intelligentes et a établi des partenariats avec pratiquement tous les grands constructeurs automobiles du monde. Récemment, la société a ajouté le prise en charge du lidar et d’autres capteurs avec sa plate-forme True Redundancy et s’oriente de plus en plus vers des fonctions de conduite plus autonomes.

Quand Intel a acheté Mobileye il y a un peu plus de 5 ans, c’était l’un des premiers signes de l’importance croissante du secteur automobile pour les grandes entreprises de semi-conducteurs. Depuis lors, Intel a continué à nourrir l’entreprise et l’a aidée à se développer. Maintenant, il espère être en mesure de « tirer profit » de son investissement avec l’introduction en bourse récemment annoncée et de tirer parti de certains de ces fonds pour ses propres plans agressifs de nouveaux sites de fabrication de puces.

Les voitures intelligentes et connectées vont jouer un rôle extrêmement important dans la croissance future non seulement des grandes sociétés de puces telles que Nvidia, Qualcomm, Intel et AMD, mais également de celles moins connues.

Comme pour de nombreuses prévisions à long terme, tout ce qui concerne la manière dont les grandes entreprises de semi-conducteurs et l’industrie automobile travailleraient ensemble ne s’est pas déroulé comme prévu initialement. Après tout, nous sommes encore très loin des voitures de niveau 5 entièrement autonomes pour les particuliers, malgré les pronostics forts et les efforts considérables de l’industrie technologique.

Cependant, il ne fait aucun doute que les voitures intelligentes et connectées joueront un rôle extrêmement important dans la croissance future non seulement des grandes sociétés de puces telles que Nvidia, Qualcomm, Intel et AMD, mais également de sociétés moins connues telles que Marvell, Lattice Semiconductor. , et plein d’autres.

En fait, des rapports récents de grandes banques d’investissement ont suggéré que 45% des composants d’une voiture pourraient être liés à la technologie dans les 10 prochaines années environ. Alors que le lien de haute technologie avec l’industrie automobile continue d’évoluer, nous commençons également à assister à une croissance énorme des services connectés au cloud pour les voitures. En somme, c’est un excellent exemple (et révélateur) du type d’influence que les semi-conducteurs et la technologie peuvent avoir sur les industries traditionnelles dans leur ensemble. Cela peut également être une préfiguration d’autres opportunités intéressantes de réinvention encore à venir.