Les premières images de Need for Speed ​​: Unbound sont filtrées dans le plus pur style anime

Need for Speed ​​: Unbound sera la prochaine étape de la longue histoire de la franchise Electronic Arts. Criterion Games reprend les rênes avec une proposition dont nous en saurons plus ce jeudi 6 octobre prochain à 17h00 (CEST)… bien que ce à quoi elle ressemble ait déjà transpiré. Une chaîne de stores au Japon a activé le profil du jeu à l’avance.

Need for Speed ​​fait le saut vers l’anime

Comme vous pouvez le voir dans les images sous ce paragraphe, la saga de conduite fait le saut vers un style radicalement opposé à celui que nous lui connaissions. Nous voyons des personnages animés dans le plus pur style d’anime avec des voitures coupées de manière réaliste. L’élément le plus différenciant réside dans les effets visuels sur la carrosserie. On voit de la fumée façon dessin animé, des étoiles sur les jantes… Les Britanniques adoptent un style asiatique.

La boutique indique que le lancement du jeu aura lieu le 2 décembre uniquement sur les consoles de génération actuelle. La PS4 et la Xbox One seront-elles laissées pour compte ? Nous saurons quand il sera officiellement annoncé dans quelques heures. Ce qui est clair, c’est que l’éditeur a fondé une grande partie de ses espoirs sur un titre qui rompt d’une certaine manière avec la tendance sérieuse observée dans des épisodes comme Heat et Payback.

Il faut remonter à l’année 2019 pour connaître la dernière proposition qui est tombée sur les épaules de Ghost Games. Need for Speed: Heat a obtenu dans cette maison une note de 6,8 sur 10, une analyse dans laquelle nous avons dit que « c’est ennuyeux à cause du peu de variété de contenu qui vient en standard ». La différence d’expérience entre le jour et la nuit n’était pas assez mécanique pour atténuer ses problèmes, comme « une carte trop vide, pas de piétons ou presque pas de circulation, peu de variété jouable et une intrigue assez oubliable ». Si vous souhaitez tout de même l’essayer, vous pouvez le trouver sur Steam pour seulement 3,50 euros jusqu’au 11 octobre.

