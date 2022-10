Wild Hearts secoue Monster Hunter avec un premier gameplay bouleversant

Wild Hearts dégage la formule Monster Hunter de chaque pore de sa skin, mais ne vous méprenez pas, nous ne voulons pas dire que c’est une mauvaise chose. Au contraire, ressembler au travail de Capcom sera toujours un compliment et c’est bien qu’il y ait de la concurrence dans le genre de la chasse en ligne. La nouveauté d’Electronic Arts (EA) et de Koei Tecmo s’est illustrée dans un nouveau gameplay captivant de 7 minutes (sur ces lignes) dans lequel, en fait, il évoque également des jeux comme Fortnite (pour sa construction) et Lost Planet 2 ( pour les dimensions de ses monstres).

Un pot-pourri de références dont nous verrons comment cela finit par sortir, même si pour le moment cela ne s’annonce pas mal. Le cocktail promet un univers fascinant (coloré, historique et de taille énorme) avec artisanat et création d’outils (ailes libres, arbalètes…), ainsi qu’une coopérative exigeante pour 3 personnes.

Prévu pour le 17 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, il est décrit comme « une aventure épique se déroulant dans un monde fantastique inspiré du Japon féodal ». C’est un jeu qui cherchera à « élever le genre de chasse au niveau supérieur », une ambition démesurée que ses créateurs tenteront de matérialiser « en mélangeant le talent de Koei Tecmo pour le gameplay et le combat avec les nouvelles mécaniques les plus innovantes et les plus inattendues ».

Koei Tecmo est surtout connu pour la saga Dynasty Warriors, avec laquelle il domine le genre musou d’une poigne de fer. Son expertise en la matière est telle que même Nintendo lui a confié des séries du calibre de The Legend of Zelda et Fire Emblem alors qu’il s’est mis à jouer avec ce genre (ce qu’il a fait avec Hyrule Warriors et FE Warriors). Avec EA, il semble que la relation de liberté sera similaire : « L’équipe d’Electronic Arts a accepté notre indépendance créative et nous a proposé un support pour le développement et la publication. »

Avec près de 80 millions d’unités vendues entre toutes ses livraisons, la saga Monster Hunter est l’homonyme de Dynasty Warriors dans sa catégorie, elle a donc une bonne part de gâteau sur laquelle EA aura sûrement jeté son dévolu. Surtout maintenant que l’ère de For Honor touche à sa fin et que la société cherche un successeur dans le domaine de l’action multijoueur à la troisième personne. Nous verrons quelles nouvelles il continue de nous dire sur Wild Hearts dans les mois à venir.