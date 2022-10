Le clavier de jeu mécanique K100 Air Wireless de Corsair est le plus cher à ce jour

Bottom line: Corsair a présenté au monde son dernier clavier de jeu mécanique sans fil il y a un mois. Il est enfin disponible à l’achat, mais vous devrez peut-être ouvrir la tirelire pour financer l’achat.

Le clavier de jeu mécanique sans fil Corsair K100 Air présente un design minimaliste complété par un cadre mesurant seulement 11 mm à son point le plus fin. Il utilise des commutateurs à clé Cherry MX Ultra Low Profile (tactiles, force de fonctionnement de 65 cN, course totale de 0,8 mm avec clic), qui ont été initialement conçus pour le marché des ordinateurs portables. À ma connaissance, c’est la première fois qu’ils sont utilisés dans un clavier mécanique de bureau.

Le dernier né de Corsair offre trois façons de se connecter aux appareils : sans fil à l’aide de la technologie Slipstream Wireless de Corsair, sans fil via Bluetooth à faible latence ou câblé à un PC/Mac pour permettre une hyper-interrogation à 8 000 Hz pour une réactivité maximale.

Les connexions sans fil sont protégées par un cryptage AES 128 bits, nous dit-on. D’autres cloches et sifflets incluent 8 Mo de stockage intégré pour enregistrer jusqu’à 50 profils, quatre touches macro entièrement programmables, une touche dédiée pour basculer entre les appareils connectés et des touches multimédias dédiées avec un rouleau de volume en aluminium.

La durée de vie de la batterie en mode sans fil est évaluée à 50 heures avec le rétroéclairage RVB activé ou jusqu’à 200 heures avec les lumières éteintes. Le système d’éclairage fonctionne en tandem avec le logiciel iCue de Corsair pour une personnalisation maximale et pour se synchroniser avec d’autres produits Corsair RGB. Le logiciel iCue est également l’endroit où vous pouvez remapper les touches, programmer des macros et gérer les profils.

Corsair a fixé le PDSF du clavier de jeu mécanique sans fil K100 Air à 279,99 $, ce qui en fait le plus cher de la gamme de la société et surpasse le K100 standard (249,99 $) pour la distinction. La carte est couverte par une garantie de deux ans et est expédiée à partir d’aujourd’hui dans une variété de configurations de clavier dans le monde entier.

Si c’est plus que ce que vous êtes prêt à vous séparer d’un clavier mécanique, ne vous inquiétez pas car Corsair propose près de trois douzaines d’autres claviers de jeu à partir de seulement 59,99 $.