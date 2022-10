Il échappe à un requin grâce aux dauphins : ainsi un surfeur australien est revenu sain et sauf à terre

C’est arrivé à Wallagoot Beach, sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où il n’est pas rare de croiser des prédateurs marins.

Bill Ballard surfait à Wallagoot Beach, sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le 25 septembre dernier, lorsqu’il a remarqué que, autour de lui, certains dauphins chassant un banc de saumon commençaient à se comporter différemment de d’habitude. Ballard avait déjà rencontré des dauphins dans la région, il connaissait donc bien leur comportement habituel. « C’est difficile à décrire, mais ils sont montés à la surface pour me regarder et ont nagé d’avant en arrière, s’approchant et essayant de me pousser vers le rivage.» Le surfeur a déclaré au magazine Le Courrier. Peu de temps après, un avion survolant la zone est tombé bas, avertissant Ballard d’un danger imminent. Deux passagers à bord ont fait un signe de la main depuis les fenêtres, pointant vers une grande ombre de quelque chose nageant à proximité. Il s’agissait d’un requin, dont l’espèce n’a pas été confirmée, peut-être un requin blanc, un requin tigre ou un requin bouledogue, qui – selon l’Australian Marine Conservation Society – n’est pas rare à rencontrer dans les eaux subtropicales de la côte est.

Ballard emportera probablement toujours avec lui le souvenir de ce qui s’est passé, ainsi que le pilote et les deux passagers de l’appareil qui, faute de reprendre de l’altitude, a fini par s’écraser à quelques mètres de la plage. Pendant ce temps, poursuivi par les dauphins, Ballard a attrapé une vague qui l’avait ramené à terre, où il est allé vérifier les conditions des passagers. « L’un d’eux n’arrêtait pas de me répéter : c’était un requin, il était près de toi et c’était le plus gros que j’aie jamais vu. Il devait faire environ 6 mètres de long – dit l’internaute -. Au début, j’ai pensé qu’ils l’avaient pris pour un dauphin, et je leur ai demandé s’ils étaient vraiment sûrs qu’il ne l’était pas, mais le pilote de l’avion a alors dit : « Non, je vole depuis des années et je sais exactement ce qu’est un requin ressemble.’« .

Lors de l’incident, personne n’a été gravement blessé et Ballard est rentré chez lui sain et sauf, repensant à l’aide qu’il a reçue. Sans l’intervention des dauphins, le surfeur n’aurait probablement pas remarqué le requin, et sans leur frénésie, même les personnes dans l’avion n’auraient pas remarqué ce qui se passait. Pourtant, expliquent les experts, le comportement des dauphins n’est pas lié à leur attitude protectrice envers l’homme, bien au contraire.

« Certains grands bancs de poissons, dont le saumon, sont une attraction majeure pour les requins et les dauphins, qui ne sont pas rares à partager les mêmes zones, car ils ont tendance à rechercher la même nourriture. – a déclaré un Newsweek biologiste marin Leonardo Guida de l’Australian Marine Conservation Society -. Les dauphins ont peut-être même vu le surfeur comme un concurrent possible pour la nourriture, donc le « pousser » à terre aurait pu être un moyen de l’intimider et de l’éloigner, plutôt que de le protéger d’un requin. En général, il n’est pas dans l’intérêt d’un animal d’entrer en conflit avec un autre alors que cela peut être évité, il se pourrait donc que les dauphins gardent leurs distances tout en gardant un œil sur un concurrent potentiel.« .