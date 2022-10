Xiaomi Food Feeder : avons-nous vraiment besoin d’une technologie intelligente pour nos animaux de compagnie ?

Est-ce que tout dans la maison doit vraiment être intelligent et contrôlé via une application ? La tendance va certainement dans ce sens. Lors d’un événement matériel qui présentait également les nouveaux smartphones Xiaomi 12T Pro et 12T, Xiaomi a également présenté deux appareils conçus pour prendre soin de vos chiens et chats. À la fois intelligent et avec le support des applications, bien sûr.

Ce sont le « Xiaomi Smart Pet Food Feeder » et la « Xiaomi Smart Pet Water Fountain » – qui font exactement ce que vous attendez des noms ; plus à ce sujet ci-dessous. Mais la question se pose tout de suite : est-ce que tout doit toujours être intelligent et connecté ? Après tout, je peux simplement mettre la nourriture dans le bol « idiot ». Ou le chargeur intelligent peut-il faire quelque chose que je ne peux pas ? Nous examinons ce que les amis des animaux techniques peuvent faire et s’ils ont des avantages par rapport à l’alimentation classique.

Contenu:

C’est le chargeur de nourriture Xiaomi

Voyons d’abord ce que les deux appareils peuvent réellement faire. La machine d’alimentation intelligente fonctionne en fait assez simplement. Vous les remplissez de nourriture et la machine recrache une certaine quantité de nourriture à certains moments. Avec l’application, vous pouvez faire sortir plus de flux de presque n’importe où.

Vous serez également averti ici lorsque la réserve de nourriture dans la mangeoire s’épuise, afin que vous puissiez la remplir à temps. Un total de 1,8 kg de nourriture sèche rentre dans la machine, ce qui devrait suffire pour quelques jours, selon l’espèce et la faim. Selon Xiaomi, celui-ci est stocké dans un compartiment étanche à l’humidité, ce qui le garde frais.

Un agitateur d’alimentation en silicone souple et des cuillères doseuses sont également installés. L’arbre large est conçu pour garantir que l’alimentation ne reste pas coincée. Si tel était le cas, l’animal devrait mourir de faim lorsque vous n’êtes pas à la maison. Selon le fabricant, l’appareil a été testé sur plus de 10 000 cycles de dosage. La mangeoire est disponible dès maintenant et coûte environ 130 euros.

La mangeoire nourrit l’animal automatiquement. Photo: Xiaomi

La fontaine à eau Xiaomi maintient l’eau en mouvement

La fontaine à eau intelligente pour animaux de compagnie cherche à simuler l’eau trouvée dans la nature en créant un cycle de l’eau. C’est ainsi que l’eau obtient de l’oxygène et, selon Xiaomi, elle fait appel à l’instinct des animaux.

La petite fontaine filtre l’eau pour capter les particules, les cheveux et les résidus de chlore. Entre autres, les ions calcium et magnésium, qui peuvent provoquer des calculs rénaux chez les animaux. Bien sûr, vous pouvez également connecter la fontaine à l’application Xiaomi Home. Vous recevrez alors des notifications lorsque l’eau doit être remplie, la fontaine nettoyée ou le filtre doit être remplacé.

La fontaine est également disponible immédiatement et coûte environ 80 euros.

La fontaine est conçue pour imiter l’eau naturelle. Photo: Xiaomi

Est-ce que tout doit vraiment être intelligent et contrôlé par une application ?

Les deux appareils promettent d’améliorer le bien-être des animaux grâce à la technologie et à la connectivité. En ce qui concerne le dispositif d’alimentation, je peux voir les avantages. Si vous n’êtes pas à la maison pendant une demi-journée ou une journée entière, la machine peut faire en sorte que le chien ou le chat reçoive ses rations quotidiennes à l’heure habituelle.

Mais je n’utiliserais vraiment que l’appareil alors. Parce qu’il est toujours plus agréable de préparer soi-même la nourriture et de l’apporter au chien – dans mon cas. Il est heureux et je peux établir une connexion avec l’animal. Une machine à nourrir ruine ce rituel.

Cependant, si je ne suis pas à la maison pour un rendez-vous et que je ne trouve pas de gardien de chien ou de chat, c’est une bonne chose, et je peux voir sur mon smartphone si la machine fonctionne comme prévu et s’il y a assez de nourriture pour le chien. Je ne l’utiliserais pas pour une autre raison cependant. Partez pour un week-end entier et laissez le Xiaomi Food Feeder faire le travail ? Pas possible, car un animal de compagnie a aussi d’autres besoins. Sauf si c’est le chien robot Loona.

Avec la fontaine à eau intelligente Xiaomi Water Fountain, je ne sais pas du tout s’il y a un but. Je dirais que mon chien est parfaitement satisfait de l’eau du robinet non filtrée et n’a eu aucun problème jusqu’à présent. Si c’est assez bon pour moi, cela ne devrait pas nuire à mon animal de compagnie.

À quel point l’avantage de l’eau en mouvement est grand, il m’est difficile de dire sans l’essayer. Mais encore une fois, j’ai l’impression que le chien va ensuite au bol d’eau et boit quelque chose quand il a soif. Même si l’eau ne bouge pas.

Que pensez-vous des gadgets intelligents pour animaux de compagnie ? Est-ce qu’ils vous faciliteraient la vie à vous et à votre ami à quatre pattes ou sont-ils superflus ? Faites le nous savoir dans les commentaires!