La production de Raspberry Pi reste paralysée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement

En bref : la disponibilité de l’électronique grand public en demande, y compris les consoles de jeux et les cartes graphiques, est beaucoup plus saine aujourd’hui par rapport au début de l’année, mais elle n’est pas omniprésente. Comme peuvent en témoigner ceux qui recherchent un Raspberry Pi, en trouver un est tout autant une corvée aujourd’hui qu’il y a neuf mois, à moins que vous ne vouliez en payer un trop cher sur un marché tiers. Pire encore, la situation ne s’améliorera probablement pas de sitôt.

En avril, le chef de Raspberry Pi, Ebon Upton, a déclaré avoir été en mesure de construire de manière constante environ un demi-million de produits d’ordinateurs monocartes et de modules de calcul chaque mois et de prévoir une construction à ce rythme au cours des prochains mois.

Upton a également déclaré à l’époque qu’il accordait la priorité aux expéditions vers les clients commerciaux et industriels qui ont besoin de Raspberry Pis pour gérer leurs entreprises, reconnaissant que les moyens de subsistance de certaines personnes sont en jeu. Cela signifiait que les clients individuels envisageant un Pi pour un projet domestique ou un prototypage pouvaient être confrontés à des retards.

Cela fait environ cinq mois, alors où en est la situation actuellement ? Lors d’une récente diffusion en direct sur YouTube, Jeff Geerling a déclaré avoir parlé à Upton et posé des questions à ce sujet. Upton lui a dit que tout du post d’avril était toujours valable, ce qui indique qu’ils sont toujours limités en matière d’approvisionnement et donnent toujours la priorité aux clients OEM qui en ont besoin pour leurs affaires. Cela dit, Upton a noté qu’ils gardaient une partie de l’approvisionnement pour les clients de détail.

Si, pour une raison quelconque, vous avez absolument besoin d’un Raspberry Pi dès que possible, Geerling recommande d’envoyer directement un e-mail à Raspberry Pi et d’expliquer votre situation pour voir s’ils peuvent faire une exception. Il n’y a aucune garantie que vous pourrez éviter la file d’attente, mais si vous avez un véritable besoin, ils pourront peut-être travailler avec vous.

Raspberry Pi plus tôt cette année a célébré son 10e anniversaire. À l’époque, la société avait déclaré avoir vendu plus de 45 millions d’unités à ce jour – un chiffre qui est sans aucun doute plus élevé quelque sept mois plus tard.