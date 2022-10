WhatsApp pour iPhone bloque les captures d’écran pour les images et vidéos « View Once »

WhatsApp a introduit l’année dernière une nouvelle option appelée « View Once » pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent après leur ouverture, similaire à ce que vous pouvez faire dans des applications comme Snapchat et Instagram. Maintenant, la plate-forme veut pousser cette fonctionnalité encore plus loin, cette fois en bloquant les captures d’écran et les enregistrements d’écran pour les images et les vidéos « View Once ».

Comme l’a noté WABetaInfoqui est connue pour mettre en évidence les nouveautés des bêtas de WhatsApp, la dernière version bêta de WhatsApp disponible sur TestFlight pour les utilisateurs d’iPhone bloque les captures d’écran et les enregistrements d’écran pour le contenu envoyé avec l’option « Afficher une fois ».

Si quelqu’un essaie de prendre une capture d’écran lors de la visualisation d’un média « View Once », WhatsApp affiche désormais un message indiquant que la capture a été « bloquée pour plus de confidentialité ». Comme le montre WABetaInfola capture d’écran finale ou l’enregistrement d’écran affichera également cette alerte au lieu du contenu réel, ce qui protège l’utilisateur qui a envoyé l’image ou la vidéo.

La nouvelle fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs exécutant WhatsApp beta 22.21.0.71 (build 405622068). Il convient de noter qu’il n’y a aucun moyen de désactiver la nouvelle option de confidentialité, qui deviendra un standard pour les utilisateurs de WhatsApp une fois qu’elle sera disponible pour tout le monde. Netcost-security.fr J’ai pu essayer la nouvelle fonctionnalité et cela fonctionne comme prévu.

Cependant, les plans de WhatsApp pour publier cette mise à jour avec blocage des captures d’écran au public restent inconnus.

Plus de nouvelles fonctionnalités à venir sur WhatsApp

Mais ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité à venir sur WhatsApp – les dernières versions bêta de l’application ajoutent également la possibilité de créer des sondages interactifs. Plus récemment, WhatsApp a également annoncé que les utilisateurs peuvent désormais créer des liens pour inviter d’autres personnes à rejoindre un appel, tout comme Zoom et FaceTime.

La société a également travaillé sur une nouvelle application macOS basée sur l’application iPhone grâce à la technologie Catalyst, afin que l’application s’exécute plus rapidement et utilise moins de ressources matérielles. Alors que la nouvelle application WhatsApp pour Mac est toujours disponible en tant que logiciel bêta, les utilisateurs de Windows peuvent désormais télécharger la nouvelle application WhatsApp native.

