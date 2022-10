De cadavres à engrais pour les jardins, la terramation après la mort devient nourriture pour les plantes

Il a été légalisé en Californie mais de plus en plus d’États pourraient emprunter cette voie. La terramation se répand aux États-Unis, malgré les critiques de l’Église.

Une boîte gris anthracite. À l’intérieur se trouve un lit de paille, de luzerne et de sciure de bois. Sous un corps qui, en un mois, se transformera en environ 240 kilos de terre fertile. La terramation est la dernière option de la mort. Faible impact environnemental, avec un charme primordial du retour aux origines.

L’état de Californie vient de l’approuver. Le gouverneur Gavin Newsom a signé un projet de loi visant à réglementer la réduction organique naturelle (NOR). Dès 2027, il sera possible de choisir le compostage humain comme mode d’enfouissement. Légalisé pour la première fois dans l’État de Washington en 2019, suivi de l’Oregon, du Colorado et du Vemont. D’autres pourraient suivre l’exemple de la Californie, selon la Washington State Funeral Director Association. Nous nous penchons déjà sur l’État de New York, même si les freins imposés par l’Église pourraient ralentir le processus.

Comment fonctionne la terramation

C’est un processus naturel qui s’achève en un mois. L’entreprise de services funéraires prépare le corps dans un cercueil hermétique en matière périssable. Le corps est immergé dans un mélange de luzerne, de sciure de bois et de paille, égal à trois fois le poids corporel. Ensuite, le cercueil est fermé, et pour faciliter la décomposition un tube y insuffle de l’air chaud. La chaleur garantit l’activité microbienne, ce qui permet au corps de se décomposer.

Le processus dure un mois et évite l’utilisation de fours en limitant la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Une fois la métamorphose terminée, le sol est criblé pour les inorganiques, puis on le laisse reposer et refroidir à l’intérieur d’un cube.

La terramation coûte environ 5 000 $, comme on peut le voir sur les sites Internet des entreprises du secteur. Enfin, le compost peut être utilisé pour fertiliser les jardins ou les potagers proches des proches, ou être dispersé dans la zone boisée des entreprises. Par exemple, la société américaine de services funéraires Return Home a construit The Woodland, une zone boisée de 30 000 pieds carrés.

Un enterrement éco-durable

Le compostage humain est une méthode d’élimination écologiquement durable. Micah Truman, administrateur de Return Home explique, « pour brûler un corps avec les méthodes de crémation traditionnelles, qui nécessitent jusqu’à 650°C de température, il faut environ 135 litres de carburant qui plongent ensuite 245 kg de CO2 dans l’atmosphère ». « beaucoup plus écologique que les autres. Il ne contribue pas aux émissions polluantes dans notre atmosphère » déclare l’écologiste Cristina Garcia, l’une des partisanes de la nouvelle législation. « Les incendies, les sécheresses extrêmes, les canicules nous rappellent que le changement climatique est en marche et que nous devons tout faire pour limiter les émissions de méthane et de dioxyde de carbone », écrit-il dans un tweet.

Les critiques de l’Église californienne

La directrice exécutive de la conférence catholique de Californie Kathleen Domingo a exprimé toute sa déception face à la terramation. « Le Nor utilise essentiellement le même processus qu’un système de compostage pour le jardinage domestique, un processus développé initialement pour le bétail. Ces méthodes d’élimination ont été utilisées pour réduire la possibilité que la maladie soit transmise par la carcasse morte et l’utilisation de ces mêmes méthodes pour la « transformation » des restes humains peut conduire à un éloignement spirituel, émotionnel et psychologique malheureux du défunt. «