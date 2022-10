Elle surprend son petit ami avec un autre grâce à l’historique audio d’Alexa

Notre société ressemble-t-elle de plus en plus à un épisode de Black Mirror ? Ces dernières années, la technologie est devenue le principal ennemi de ceux qui sont infidèles avec leurs partenaires. Avec autant de caméras et de microphones dans le monde, il est assez difficile de contrôler toutes les variables nécessaires pour maintenir un mensonge. Cette tiktoker a découvert que son copain était avec un autre grâce à son Amazon Echo. Pour cette raison, il a fait une publication virale dans laquelle il explique comment il l’a découvert.

Épargnez-vous en traversant « L’île des tentations » avec Alexa

Il y a mille façons de découvrir un secret bien gardé, mais on pourrait les résumer en deux extrêmes. D’un côté, l’humiliante, c’est-à-dire quand tout le monde découvre votre cocu grâce à un viral Internet ou à une sorte de publication à la télévision. Dans ce groupe serait le cas récent de Tamara Falcó quelques semaines avant son mariage. En revanche, on aurait la méthode Hank Schrader, qui est silencieuse, solitaire et pas du tout humiliante, mais qui fait passer pour un con tout de même. Ce dernier est ce qui est arrivé à Jessica Lowman, qui a découvert que son petit ami la trompait en parcourant les options d’Alexa.

Jessica parcourait les options de l’application Alexa sur son téléphone portable lorsqu’elle est tombée sur l’historique audio. Normalement, nous avons tendance à penser que l’Echo transcrit nos notes vocales pour les envoyer aux serveurs AWS pour traitement, mais la vérité est que les fichiers audio ne sont pas supprimés une fois traités. À tel point que vous pouvez rejouer chaque commande que vous avez donnée à Alexa et entendre votre voix.

Et c’est alors que Jessica Lowman a découvert que son petit ami était avec un autre, car il s’avère que, mi-septembre, son Echo avait enregistré une voix féminine qui n’était pas la sienne. Dans les enregistrements, aux petites heures du matin, une autre fille a été entendue donner des commandes vocales demandant à Alexa de la musique. Et en arrière-plan, son petit ami pouvait être parfaitement entendu. Allez, Jessica a attrapé son partenaire par hasard grâce à l’Echo. Fait intéressant, dans les commentaires de la publication virale de TikTok, il y a plus de personnes qui prétendent avoir surpris leur partenaire avec quelqu’un d’autre grâce au dispositif domotique d’Amazon.

Comment vérifier cet historique ?

Si vous ne connaissiez pas l’existence de cet historique et que vous êtes devenu curieux, vous pouvez le vérifier en procédant comme suit :

Ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone mobile Accédez à « Plus » dans le coin inférieur droit. Allez dans « Activité ». Accédez à l’onglet « Historique vocal ». Sélectionnez la date et les appareils souhaités. Affichez la liste et appuyez sur l’icône ‘play’ pour écouter la note audio. Vous pouvez supprimer tout l’historique en haut de l’écran si vous le souhaitez.

L’historique audio d’Alexa n’est pas conçu précisément pour découvrir les infidélités, mais plutôt pour donner un retour à Amazon sur le fait que nos demandes soient satisfaites ou non, ainsi que pour garder une trace des commandes qui ont été faites dans notre maison.

Vous savez maintenant comment vérifier l’historique d’Alexa. J’espère que vous ne trouverez rien de bizarre.