Comment activer la nouvelle interface utilisateur Spotlight sur le bureau dans Windows 11 build 25197

Alors que Microsoft déploie la nouvelle mise à jour Windows 11 22H2 pour ses utilisateurs, les Windows Insiders sur le canal Dev reçoivent de nouvelles mises à jour qui semblent apporter de nouvelles fonctionnalités. Cette fois, les utilisateurs du canal Dev pourront désormais activer la nouvelle interface utilisateur Spotlight sur leur bureau pour Windows 11.

Comme c’est le cas pour les personnes qui recherchent les nouveautés des mises à jour sur le canal Dev, il a été signalé qu’il existe un nouveau panneau Spotlight pour les fonds d’écran sur Windows 11. Voyons comment vous pouvez activer la nouvelle interface utilisateur Spotlight sur votre Windows 11. PC.

Windows Spotlight est une fonctionnalité qui indique au système d’exploitation de choisir des fonds d’écran sur Internet et de les définir comme arrière-plan de votre bureau ainsi que de votre écran de verrouillage. Vous pouvez changer le fond d’écran en cliquant sur les petites icônes présentes sur le bureau et l’écran de verrouillage. Il vous fournit également des informations sur le fond d’écran particulier. Si vous n’aimez pas le fond d’écran, vous avez la possibilité de sélectionner le non fan de cette image. Cela étant dit, voici notre guide sur la façon d’activer la nouvelle interface utilisateur Spotlight sur Windows 11.

Avant de passer aux étapes, consultez la liste des éléments dont vous avez besoin avant de commencer à activer cette fonctionnalité sur vos PC Windows 11.

PC Windows 11 fonctionnant sur la version 25197

Outil ViVe de GitHub

Une copie de sauvegarde de toutes les données importantes

Comment activer l’interface utilisateur Spotlight sur un PC Windows 11

Maintenant que vous avez pris note des éléments importants dont vous avez besoin pour activer la fonctionnalité d’interface utilisateur Windows 11 Spotlight, voici les étapes à suivre.

Tout d’abord, vérifiez si vous utilisez Windows 11 build 25197 sur le Dev Channel. Vous pouvez le faire en ouvrant l’application Paramètres> Système et enfin en cliquant sur À propos. Sous la section Caractéristiques Windows à côté de la version du système d’exploitation, vous devriez voir le numéro de version. Maintenant, dirigez-vous vers cette page de référentiel GitHub pour télécharger l’outil ViVe. La taille du fichier de ViVe Tool sera de 360 ​​Ko. Une fois le fichier zip téléchargé, extrayez le dossier. Ouvrez le menu Démarrer et recherchez Invite de commandes.

Lorsque vous le trouvez, assurez-vous de l’exécuter en sélectionnant l’option Exécuter en tant qu’administrateur. Maintenant, tapez CD C;\ViVe Tools. Ce sera le chemin vers l’endroit où vous avez extrait les outils Vive. Il ne vous reste plus qu’à taper exécuter les commandes suivantes : vivetool /enable /id:39710659

vivetool /activer /id:40268500

vivetool /activer /id:39880030 Une fois les commandes définies avec succès, vous devez maintenant redémarrer votre PC. Sur votre bureau, vous devriez voir l’icône En savoir plus sur cette image. Un clic droit dessus devrait maintenant faire apparaître la nouvelle interface utilisateur Spotlight en bas de l’écran, ou vous pouvez vérifier Paramètres dans Personnalisation> Thèmes dans l’application Paramètres.

C’est ici que vous verrez le nom du fond d’écran ainsi que tous les détails sur le fond d’écran lui-même. Notez que cette nouvelle interface utilisateur Spotlight peut ne pas fonctionner sur les versions plus récentes que 25197. De plus, ne double-cliquez pas sur l’icône car cela ouvrira Microsoft Edge et vous montrera ensuite les détails du fond d’écran via Bing. C’est ça.

Ceci conclut le guide sur la façon d’activer la nouvelle interface utilisateur Spotlight sur les PC Windows 11 exécutant la version 25197 du canal de développement.

Que pensez-vous de la nouvelle interface utilisateur Spotlight ? Pensez-vous que c’est quelque chose que Microsoft devrait s’en tenir ou simplement mettre de côté ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

