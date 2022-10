Elon Musk a un plan de paix entre la Russie et l’Ukraine (que seul Moscou aime)

L’homme le plus riche du monde a publié un programme en quatre points pour trouver un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine.

« Si vous vous intéressez au peuple ukrainien, cherchez la paix ». La position d’Elon Musk sur la guerre en Ukraine a changé depuis le début du conflit. Lorsque les premiers chars russes sont entrés en Ukraine, le fondateur de SpaceX avait mis toute sa technologie à disposition de Kiev. En accord avec le ministre ukrainien de l’Innovation Mykhailo Fedorov, Musk a envoyé dans les premières semaines des fournitures d’appareils pour se connecter au réseau Internet garanti par les satellites StarLink. Hier, le changement de cap. Le milliardaire a publié un sondage sur Twitter pour soumettre son plan de paix aux abonnés. Voici les points qui sont prévus dans sa proposition :

Répéter les référendums dans les régions annexées sous la supervision des Nations Unies. Si les gens choisissent de rester en Ukraine, la Russie doit partir

La Crimée fait officiellement partie de la Russie, comme elle l’a été depuis 1783 (jusqu’à l’erreur de Khrouchtchev)

L’approvisionnement en eau en Crimée est assuré

L’Ukraine reste neutre

Ses partisans ont participé en masse aux demandes. Plus de 68 000 likes, près de 2,5 millions de votes et 60% de réponses négatives. Musk a alors tenté un sondage avec une question plus sèche : « La volonté des habitants du Donbass et de la Crimée devrait-elle suffire à décider si ces régions font partie de la Russie ou de l’Ukraine ? ». Dans ce cas également, ses followers ont immédiatement réagi : pour l’instant avec plus de deux millions de votes à gagner, c’est le Oui, avec 58,1 % des préférences.

Musk a ensuite clôturé sa série de tweets sur la politique étrangère par une comparaison entre les forces dont dispose Moscou et celles sur lesquelles Kiev peut s’appuyer : « La Russie fait une mobilisation partielle. Si la Crimée est menacée, ils passeront à une mobilisation totale. La mort des deux côtés sera dévastatrice. La Russie a> 3 fois la population de l’Ukraine, donc la victoire de l’Ukraine est peu probable dans une guerre totale. Si vous vous intéressez au peuple ukrainien, cherchez la paix ».

La réaction de Zelensky

Le Premier ministre ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu aux tweets de Musk par un autre sondage : « Quel Elon Musk préférez-vous ? Qu’est-ce qui soutient l’Ukraine ou qu’est-ce qui soutient la Russie ? ». Là aussi, près de deux millions de voix : la majorité est pour l’Ukraine mais il y a aussi 19 % de personnes qui ont décidé, certainement avec une intention provocatrice, la Russie.

La proposition du député russe

Quelques heures après le sondage de Musk, le député russe Mikhail Sheremet a proposé que Musk devienne le nouveau président des États-Unis. Sheremet, élu à la Douma, a estimé ces dernières semaines que Joe Biden aurait dû être placé sur la liste internationale des personnes recherchées pour « parrainage de néo-nazis ».