Tout ce que vous devez savoir sur Overwatch 2, qui fait ses débuts aujourd’hui

Quatre ans après l’annonce, Overwatch 2 est enfin prêt à faire ses débuts sur consoles et PC. Structure saisonnière, 5v5 et une nouvelle façon de raconter des histoires sont les principales nouveautés du nouveau titre Blizzard.

Annoncé en 2019, Overwatch 2 est enfin prêt à faire son entrée dans le public. Rendez-vous prévu aujourd’hui 4 octobre pour assister à la renaissance de la célèbre franchise Blizzard. Il s’agit d’une nouvelle version du jeu par rapport au premier Overwatch, qui se présente sous une forme gratuite. Comme Fortnite, pour comprendre. Cela indique qu’il n’est pas nécessaire d’acheter le jeu, mais un téléchargement gratuit sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC. A ce propos, il est déjà possible depuis quelques jours de pré-télécharger, afin de pouvoir jouer immédiatement une fois le jeu lancé.

À quoi s’attendre du nouvel Overwatch 2 ? Comme l’a souligné l’équipe de développement, le titre ne comportera initialement que le mode PvP, c’est-à-dire utilisateur contre utilisateur. Ce n’est qu’au début de 2023 qu’il y aura la mise en œuvre du PvE, à travers lequel lutter contre l’IA du jeu. Avant cela, nous verrons la sortie des cartes, des héros et surtout des saisons. Chacun d’eux durera 9 semaines et vous permettra d’aborder l’intrigue du jeu d’une manière différente de celle vue dans le premier chapitre.

Sans surprise, l’un des éléments les plus appréciés par la communauté Overwatch est l’histoire. Après tout, Blizzard a pu démontrer au fil des ans sa capacité à créer des traditions et des personnages caractérisés correctement, donc avec le deuxième chapitre, l’utilisateur s’attend à de nouvelles digressions narratives. Cela explique la nouvelle structure saisonnière d’Overwatch 2, qui vous permettra de raconter beaucoup plus d’histoires et de vous plonger dans l’histoire du jeu. Même le lancement d’un nouveau héros apportera plusieurs nouveautés narratives, notamment de nouvelles lignes de dialogue, des Easter-eggs et de nouvelles interactions. « Une nouvelle façon de raconter des histoires », a déclaré le directeur du jeu Aaron Keller dans une interview.

Parmi les autres nouveautés d’Overwatch 2, les loot boxes disparaissent au profit des « Overwatch Coins », monnaie du jeu à utiliser pour effectuer des achats En jeu dans le magasin, sous forme de skins et d’accessoires pour votre héros préféré. Enfin, l’un des choix qui a le plus fait parler la communauté est la division des affrontements en 5v5, contrairement au premier chapitre axé sur le 6v6. Un changement profond, qui vise à élever le rôle de la stratégie et de la synergie entre coéquipiers et coéquipiers en fonction du rôle du personnage choisi.

Après ce bref aperçu d’Overwatch 2, il ne reste plus qu’à attendre les heures italiennes d’aujourd’hui 4 octobre pour mettre la main sur la nouvelle création de Blizzard et assister ou non à la renaissance de l’un des jeux vidéo multijoueurs les plus populaires du secteur.