Les premières du 3 octobre sur HBO Max qu’il faut voir (oui ou oui)

Les plateformes s’accélèrent en octobre après la courte pause estivale, même si cette année 2022 a été chargée car nous avons eu en août, sur HBO Max, ni plus ni moins qu’une de ces premières qui marquent, comme l’a été la de House of the Dragon. Il est donc possible que tout ce qui vient après vous semble complètement hors de propos. Bien que ce ne soit pas le cas, regardez.

Le meilleur d’octobre 2022

Ce mois-ci est juste un an après l’arrivée de HBO Max en France. Ou plutôt, la transformation de l’ancien HBO France en la plateforme que vous connaissez tous aujourd’hui et qui a fait son chemin dans notre pays avec une offre d’abonnement irréfutable à moitié prix à vie. Si vous êtes arrivé à l’heure pour l’obtenir, vous êtes sûrement ravi de ne pas l’avoir lâché car, sinon, vous devrez débourser 8,99 euros tous les mois, soit son coût aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, nous avons décidé d’apporter les trois premières qu’il ne fallait pas manquer en octobre 2022 et qui sont celles qui illumineront HBO Max dans les 30 prochains jours. Voir.

García !

Cette production espagnole est l’une des plus attendues par le public national puisqu’elle nous apporte un oiseau rare inspiré d’une bande dessinée créée par Santiago García et Luis Bustos, qui ont imaginé un superagent capable d’influencer l’avenir politique d’un pays, le nôtre, qui semble au bord du gouffre. Une fiction située dans ce qui semble être une réalité alternative qui joue avec le passé et le présent et qui pourrait être la première étape pour avoir une franchise nationale flashy qui a plusieurs saisons.

Date de sortie : 28 octobre

RogueHeroes

Cette série produite par la BBC arrive sur HBO Max en octobre pour nous raconter l’épisode intéressant de la création et du début de l’action des célèbres SAS spécialisés dans les opérations spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais si cette nouvelle fiction britannique se démarque pour quelque chose, c’est en raison de la présence de Steven Knight, ni plus ni moins que le créateur du sensationnel Peaky Blinders, qui a relativement récemment terminé sa course avec une ultime saison.

Date de sortie : 30 octobre

Le Lotus Blanc

Enfin, nous aurons la première de la deuxième saison d’une série qui est venue comme un simple support pour la saison estivale mais qui est devenue l’un des favoris des abonnés HBO Max qui, en plus, ont vu leur travail récompensé par plusieurs prix Emmy lors de la dernière édition qui s’est tenue il y a quelques semaines à peine. L’histoire de ce complexe de luxe où arrivent toute une série de clients colorés (avec la présence des travailleurs) a captivé la moitié du monde qui espère voir en octobre comment son histoire amusante se poursuivra. Notez la date de sortie et ne la manquez pas, même si vous fêtez Halloween à cette époque…

Date de sortie : 31 octobre