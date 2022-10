Asrock vous enverra une carte mère de remplacement si vous ne parvenez pas à retirer les stickers de vos sockets DIMM

WTF ? ! Tout a commencé avec un post Reddit, comme c’est souvent le cas. Les redditors ont partagé des photos sanglantes d’un Asrock X670E Steel Legend avec des morceaux d’sticker collés à l’intérieur des emplacements de mémoire, et les commentateurs ont rapidement réalisé l’horrible réalisation qu’Asrock ornait leurs cartes mères avec un sticker qui les paralysait.

L’sticker (photo ci-dessous) est un avertissement sous couvert d’un guide d’installation. Il contient des tableaux indiquant où installer la mémoire, une note avertissant que le premier démarrage après une réinitialisation du CMOS peut prendre un certain temps, et un autre tableau avec les temps de démarrage associés à différentes capacités de mémoire – jusqu’à 400 secondes ou six minutes et demie. pour quatre clés de 32 Go.

Dans un fil de discussion sur le problème, un Redditor passionné a suggéré que l’sticker était là pour empêcher les utilisateurs de ramener la carte mère au magasin pour un remplacement, pensant qu’elle était défectueuse en raison des longs temps de démarrage. Au lieu de cela, les utilisateurs remplacent la carte car ils ne peuvent pas décoller l’sticker sans laisser de résidus dans les emplacements DIMM.

La semaine dernière, les premières photos de l’sticker se désintégrant dans les cartes (mât) ont suscité l’indignation de r/AMD et d’autres subreddits matériels, car l’sticker adhère directement aux emplacements DIMM. S’il se déchire, il peut laisser un résidu qui bloque partiellement l’interface entre les clés USB et la carte mère. Il a également l’air atroce.

La bonne nouvelle est que le problème est de petite envergure. Asrock a annoncé le mois dernier qu’il avait résolu le problème du long temps de démarrage avec l’aide d’AMD et déployait un BIOS mis à jour sur la chaîne de montage. Les cartes avec le BIOS mis à jour n’ont pas besoin de l’avertissement et n’ont pas l’sticker, donc ce ne sont que les premières qui ont été expédiées qui le font.

Si vous avez l’sticker et que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas envoyer votre carte pour remplacement, il existe des moyens d’enlever vous-même les résidus d’sticker. Si l’sticker est toujours sur le tableau, chauffez-le d’abord avec un sèche-cheveux, puis essayez de le décoller avec quelque chose de plastique, comme une vieille carte-cadeau. Si l’sticker s’est désintégré, le sèche-cheveux et un peu de patience sont probablement encore votre meilleur pari. Vous pouvez également essayer des bouts de coton imbibés d’agents de nettoyage non conducteurs à vos risques et périls.

Cependant, étant donné qu’Asrock est d’accord pour remplacer la carte mère pour vous, vous pouvez aussi bien accepter l’offre. Vous pouvez retourner la carte là où vous l’avez apportée et dire qu’il y a un problème avec les emplacements de mémoire.