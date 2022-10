Des centaines de personnes confondent la renaissance d’Avatar avec Avatar 2 et exigent le retour de leur billet

Un nouveau candidat aux Darwin Awards arrive des producteurs de « la finale de la Ligue Europa est à Bucarest et ils vont à Budapest ». Une nouvelle des nouvelles de ceux qui vous font perdre foi en l’humanité (si quelqu’un était parti). Treize ans après sa sortie en salles, Avatar est de retour dans les salles avec une version remastérisée en 3D et 4K HDR avec laquelle James Cameron a voulu lui faire récupérer la couronne du film le plus rentable de l’histoire, qu’il a perdue aux mains d’Avengers : Fin de partie. Eh bien, pour cela et pour nous rafraîchir la mémoire avec son histoire quelques mois après la sortie de sa suite (Avatar : Le sens de l’eau). Le fait est que tout le monde n’a pas compris une telle stratégie.

Les réseaux sont remplis ces jours-ci d’utilisateurs qui prétendent se sentir trompés par le renouveau, ainsi que d’employés du cinéma qui partagent avec eux leur expérience de l’autre côté du box-office et des bars à pop-corn. Des centaines de personnes sont allées voir la version remasterisée d’Avatar en pensant que c’était la deuxième partie et les anecdotes qui ont suivi sont hilarantes. De ceux qui sont restés sans se rendre compte que c’était l’original à ceux qui sont partis au bout de dix minutes ou à la moitié du film, en via la colère de ceux qui ont exigé le retour de leur billet. Voici quelques exemples:

Vous ne pouvez pas vous plaindre de la durée d’Avatar

Espérons que les plaintes n’arrivent pas aux oreilles de Cameron, car la nouvelle arrive quelques semaines seulement après avoir connu le peu de patience du réalisateur. Le cinéaste a lancé une commande à tous ceux qui tremblent devant les plus de deux heures et demie que dure Avatar : le sens de l’eau. « Je ne veux pas que quelqu’un se plaigne de la longueur s’il s’assoit ensuite et regarde une série télévisée de huit heures. J’imagine déjà certaines des critiques. « Ce film angoissant de trois heures », diront-ils. Donnez-moi une putain de pause. J’ai vu mes enfants s’asseoir devant la télé et courir cinq épisodes d’affilée. C’est le grand changement social qui devrait se produire, les gens devraient comprendre que c’est normal de se lever et d’aller pisser. Que ne pouvait-il pas dire sur le fait de savoir quelle est l’intelligence moyenne de ses fans.

Avatar, combien y aura-t-il de suites ?

On ne sait pas s’ils seront aussi longs qu’Avatar et Le sens de l’eau, ou si Cameron fermera les portes derrière nous quand on ira les voir pour qu’on ne s’échappe pas, mais il y a trois autres films confirmés sans compter les deuxième. C’est-à-dire que nous arriverons à Avatar 5. Ce sont les suivants :

Avatar 2 : Le sens de l’eau (16 décembre 2022)

Avatar 3: The Seed Bearer (20 décembre 2024)

Avatar 4 : Le Cavalier Tulkun (18 décembre 2026)

Avatar 5: La quête d’Eywa (22 décembre 2028)

Qu’a-t-il coûté au réalisateur de laisser le numéro dans le titre pour éviter les malentendus ? Mais bon, pour les confus, on vous rappelle que le second est celui avec une version Na’vi de Kate Winslet et une nouvelle version bleue de Sigourney Weaver, deux raisons pour lesquelles ça vaut bien la peine de donner une chance au film. Car oui, on sait ce qui se passe dans la tête de tout le monde quand on parle de la saga, mais on se demande… pourquoi en avez-vous tous autant marre et marre d’Avatar ?