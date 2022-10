La NASA partage les premières images en gros plan de la lune de Jupiter Europe en deux décennies

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le télescope spatial James Webb a attiré l’attention ces derniers temps, mais ce n’est pas le seul engin de la NASA à explorer activement le cosmos. La sonde spatiale Juno a renvoyé la première image qu’elle a capturée alors qu’elle survolait Europa, la lune glacée de Jupiter, la sixième plus grande lune de notre système solaire. Europa est un peu plus petit que notre propre satellite et on pense qu’il abrite un océan salé sous sa coquille de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur.

Juno a été lancée de Cap Canaveral le 5 août 2011 et est entrée sur l’orbite de Jupiter le 5 juillet 2016. En 2021, la sonde a renvoyé ses premières images de Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter. Lors du survol d’Europe le 29 septembre, la sonde s’est approchée à environ 219 milles de la lune glacée. Ce n’était que le troisième passage rapproché en dessous de 310 milles d’altitude et représente le regard le plus proche sur Europe depuis que Galileo de la NASA a bourdonné Europa en 2000.

La sonde n’a pas eu beaucoup de temps à perdre car elle a filé près de la lune à environ 14,7 miles par seconde, soit 52 920 mph. Sa JunoCam embarquée s’est concentrée sur une région au nord de l’équateur de la lune appelée Annwn Regio.

Scott Bolton, chercheur principal Juno du Southwest Research Institute de San Antonio, a déclaré qu’il était encore tôt, mais tout indique que le survol a été un grand succès.

Candy Hansen, co-chercheuse de Juno qui dirige la planification de la caméra au Planetary Science Institute, a déclaré que l’équipe scientifique comparera l’ensemble complet d’images de Juno avec celles des missions précédentes pour déterminer si la surface de la lune a changé au cours du passé. deux décennies. « Les images JunoCam rempliront la carte géologique actuelle, remplaçant la couverture basse résolution existante de la zone », a ajouté Hansen.

Les images reviennent et sont traitées à partir de notre #JunoMissionLe survol matinal de Jupiter – le regard le plus proche sur la lune incrustée de glace de Jupiter depuis plus de 20 ans. Voici ce que nous voyons jusqu’à présent. Nous reviendrons bientôt avec des images entièrement traitées. https://t.co/NIUkiz2mTe pic.twitter.com/pPiK3cv5bL – NASA (@NASA) 29 septembre 2022

Les images et les données scientifiques à l’appui aideront également l’équipe à en savoir plus sur la coquille glacée de la lune, sa composition intérieure et de surface, son ionosphère et l’interaction entre la lune et la magnétosphère de Jupiter.

Des images supplémentaires non traitées du survol sont disponibles sur le site Web de la NASA.