L’idée du porte-bébé aurait au moins 10 000 ans

C’est ce que révèlent les équipements funéraires retrouvés avec les restes d’une petite fille mésolithique, surnommée Snow par les archéologues, dans la grotte ligure d’Arma Veirana, dans la commune d’Erli (Savone).

L’idée du porte-bébé, l’une des solutions les plus confortables et à la mode pour transporter les petits et toujours avoir les mains libres, est beaucoup (beaucoup) plus ancienne qu’on ne le pense. Dans l’histoire, son utilisation remonte à au moins 10 000 ans, étant donné que déjà au Mésolithique – la période intermédiaire de l’âge de pierre, qui va de 10 000 à 8 000 avant JC – des preuves de son existence ont été découvertes de manière inattendue. C’est ce qu’a révélé un article scientifique récemment publié dans le Journal de la méthode et de la théorie archéologiquesest une équipe de recherche internationale qui, dans le cadre de l’analyse des ornements trouvés dans la sépulture d’une petite fille mésolithique surnommée Snow, à la grotte ligurienne d’Arma Veirana, dans la municipalité d’Erli, dans la province de Savone, a fourni des informations importantes sur l’utilisation du porte-bébé à l’époque préhistorique.

Le porte-bébé était déjà utilisé il y a 10 000 ans

L’étude de cette sépulture, découverte en 2017 – c’est aujourd’hui la plus ancienne en Europe d’une fille nouveau-née – et des ornements funéraires présents dans le site permet en effet d’acquérir des informations importantes sur le Mésolithique ancien et d’avancer de nouvelles hypothèses sur la préhistoire. utilisation du porte-bébé. Le site a en effet restitué, avec les restes de Snow, un kit composé de plus de 70 perles en coquillages perforés (Columbella rustica), de quatre pendentifs, toujours ajourés, obtenus à partir de fragments de bivalves (Glycimeris sp.), ainsi qu’une griffe de grand-duc, apportant un éclairage nouveau sur les pratiques et coutumes des derniers chasseurs-cueilleurs liguriens du début de l’Holocène.

Bien que les chercheurs ne sachent pas encore quand les premiers humains anatomiquement modernes (Homo sapiens) ont commencé à utiliser des porte-bébés pour leurs nouveau-nés, il est presque évident de penser que de tels sacs étaient un vêtement courant à l’époque préhistorique, du moins le plus récent, par nécessité.de la part des parents de pouvoir mener les activités les plus diverses tout en s’occupant de la progéniture – expliquent les chercheurs dans une note -. Comme les matériaux utilisés pour leur fabrication ne sont pas conservés et que les sépultures de bébés préhistoriques se comptent sur le bout des doigts, les preuves de l’utilisation préhistorique des porte-bébés sont donc extrêmement rares.« .

L’analyse des différentes coquilles, qui a impliqué les chercheurs italiens Stefano Benazzi de l’Université de Bologne, Fabio Negrino de l’Université de Gênes et Marco Peresani de l’Université de Ferrara ainsi que les chercheurs de l’Université de Montréal, au Canada, de l’Université de Washington et l’Institut des origines humaines de l’Arizona, aux États-Unis, et l’Université de Tübingen, en Allemagne, ont utilisé des modèles photogrammétriques 3D haute définition, ainsi que des observations microscopiques et microCT, afin de documenter en détail comment ces différents coquillages ont été manipulés par la communauté à laquelle appartenait la petite fille et pourquoi ils ont ensuite été déposés dans sa tombe.

Les ornements de la sépulture infantile d’Arma Veirana au début du Mésolithique / Crédit : Université de Montréal

« Les résultats de ces analyses – a expliqué le professeur Negrino, professeur de Préhistoire et Protohistoire à l’Université de Gênes – montrent que les coquillages étaient cousus sur un support en cuir ou en tissu qui enveloppait encore Snow au moment de son enterrement. La plupart d’entre eux présentaient des signes d’usure marqués, qui n’auraient certainement pas pu se produire pendant la courte vie du bébé. Cela montre que ces coquillages avaient été portés pendant une période considérable par une personne de la même communauté que l’infante avant de lui être ensuite donnés comme bijoux de famille ou talismans. Compte tenu de l’effort requis pour constituer un tel trésor de perles, accumulées et réutilisées au fil du temps, il est remarquable d’observer comment le groupe de chasseurs-cueilleurs mésolithiques décida alors de se séparer de ces objets précieux à l’occasion de l’inhumation d’un si jeune individuellement, les laissant cousus à ce qui, très probablement, était la poche de la petite Snow« .

Se basant sur quelques observations ethnographiques ou sur la façon dont, dans certaines sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs, les porte-bébés sont décorés et utilisés, les chercheurs supposent que la communauté Snow a peut-être décoré le vêtement de coquillages destinés à protéger le très jeune nourrisson des forces du mal. A l’occasion de sa mort prématurée, on préféra peut-être cependant abandonner dans la tombe ces amulettes qui avaient failli à leur fonction protectrice, les éloignant à jamais de la communauté.