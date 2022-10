Milan a également commencé à faire de la publicité sur Tinder

La campagne publicitaire est la dernière initiative de la plateforme Yes Milano. L’objectif est de valoriser la ville à travers un langage ironique et sensuel.

« Je ne te ghosterai pas après le premier rendez-vous » promet le Cimetière Monumental. « J’ai plusieurs histoires à la fois mais vous ne serez pas jaloux », jure le Museo del Novecento. Milan veut séduire, avec ironie, et débarque donc sur Tinder pour faire tomber amoureux ceux qui viennent d’arriver. Milan est un bassin qui rassemble tout le monde. Il accueille 200 000 étudiants universitaires, 64% sont des enfants italiens d’autres régions, 10% des étudiants internationaux. La campagne a été organisée par Yes Milano et ne se limite pas seulement à l’application de rencontres : il y aura aussi les panneaux d’affichage classiques et les publicités en ligne.

Sur Tinder, cependant, les slogans font un clin d’œil aux doubles sens ironiques et séduisants. « Le lexique amoureux semblait parfait pour raconter la première phase de la parade nuptiale et le début de l’histoire d’amour entre les étudiants et les beautés de Milan, en utilisant un langage romantique, mais en même temps irrévérencieux et actuel, que les garçons ils peuvent les reconnaître comme ils le font », explique Lorenzo Crespi, directeur de la création de Wunderman Thompson, l’agence qui signe la campagne.

Amadou | L’une des publicités de Milan dédiée au Musée du XXe siècle

Comment fonctionne la plateforme Yes Milano

La nouvelle campagne Yes Milano vise à promouvoir les lieux les plus évocateurs. Yes Milano est une plateforme de Milano & Partners, l’association fondée par la municipalité de Milan et la Chambre de commerce de Milan, Monza, Brianza et Lodi. Depuis des années, il travaille sur des initiatives créatives pour valoriser Milan. Les panneaux d’affichage et les publicités sociales seront diffusés et en ligne à partir du 5 octobre et présenteront les principaux points d’intérêt de Milan.

« Comme les données le confirment, Milan est à nouveau attractive pour les étudiants internationaux. Une tendance positive qui doit être soutenue par des actions ciblées et des outils dédiés, comme la campagne de bienvenue promue par YesMilano », explique Elena Vasco, secrétaire générale de la Chambre de commerce de Milan, Monza-Brianza et Lodi.

Amadou | Le graphisme de la campagne dédiée à la piscine Cozzi

Ce n’est pas qu’une campagne publicitaire. Les visiteurs hors site, par exemple, à travers un coup de cœur sur le site yesmilano.it, pourront évaluer les affinités avec les différents quartiers et identifier lequel d’entre eux se ressemble le plus en termes de style de vie, d’activités et d’intérêts. Par la suite, un fichier, le « match », sera envoyé par e-mail. Un vade-mecum d’informations et de conseils pour accueillir les nouveaux arrivants.

Amadou | Parco Sempione est également parmi les protagonistes de la campagne publicitaire organisée par Yes Milano