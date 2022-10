Spot, comment fonctionne le chien robot qui vous sauvera du prochain incendie

Le chien Boston Dynamic a également collecté des mines en Ukraine, a rejoint les pompiers de New York et est devenu le gardien de Pompéi.

Spot savait déjà ouvrir les poignées et danser au rythme de « Spot me up ». Maintenant, il pouvait éteindre des incendies et sauver des gens. Le chien Boston Dynamics est la rock star de la robotique contemporaine. Agile, autonome, avec de longues jambes recourbées vers l’arrière et une tête mobile, alerte, qui observe et stocke toutes les données. Un projet né de la collaboration entre Ontario Power Generation et Ontario Tech University. L’objectif était de créer un chien robot capable de remplir différentes fonctions telles que l’amélioration de la sécurité dans le secteur nucléaire, la participation à des missions de premiers secours ou d’être employé lors d’inspections visuelles préliminaires.

Spot pourra désormais également éteindre un incendie. Grâce à des caméras infrarouges, il peut évaluer la gravité et les points critiques touchés par les flammes, choisir le meilleur emplacement et, à partir de là, activer l’extincteur fixé à son dos. De plus, grâce au bras articulé, le robot peut tourner les poignées et ouvrir les portes. Il est également capable de prendre l’ascenseur et d’utiliser des clés magnétiques pour accéder aux zones réglementées. Spot est de plus en plus autonome et donc opérationnel.

L’histoire « sur le terrain » de Spot

Ce chien robotique a déjà été utilisé dans plusieurs missions. Par exemple, l’armée américaine a mis ses chiens robots à la disposition de l’Ukraine. Leur tâche consistait à enlever les mines et les engins explosifs dans les zones à risque. À la place de la tête, un bras mécanique a été installé capable de traîner des munitions non explosées. Pas seulement. Le chien robot a été utilisé par la police de New York pour patrouiller les sites industriels les plus dangereux.

Toujours à New York, des chiens robots ont rejoint les pompiers pour collecter des images et des données lors de missions de sauvetage. Spot est également devenu le « gardien » du parc archéologique de Pompéi. Avec sa caméra à 360 degrés, il a collecté des données pour l’étude et la planification des interventions et pour la sécurité du site.

Le côté obscur des chiens robots

Dans Metalhead, un épisode de la série Netflix Black Mirror, des chiens robots chassent sans pitié les hommes, les traquent, veulent les exterminer. Le cauchemar de la machine tueuse a toujours existé. Un cauchemar devenu plus lucide lorsque la vidéo postée par Sean Chiplock d’un chien robot tirant avec une mitrailleuse attachée au dos est apparue sur Twitter. Et puis sur Facebook, un cliché d’un automate tirant au stand de tir.

C’est clair. Tout robot avancé devient une sorte de test de Rorschach. Il y a ceux qui veulent savoir quand ils pourront cuisiner une omelette. D’autres se demandent combien de temps il leur faudra avant d’être armés. Pour l’instant, nous savons que Spot peut éteindre les incendies.