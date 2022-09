5 appareils à moins de 30 euros pour commencer à automatiser votre maison

Point d’écho 4

Pour commencer à automatiser votre maison, la première chose dont vous avez besoin est un appareil qui contrôle le reste des appareils. C’est l’appareil le plus important que vous achetiez, car il déterminera si vous utiliserez Alexa, Siri ou Google Assistant. Dans ce cas, nous avons opté pour Alexa car c’est le système que nous utilisons à la maison. De toutes les enceintes Amazon, l’Echo Dot 4 est le meilleur rapport qualité-prix. Il fonctionne bien, écoute mieux les commandes que son prédécesseur et a également un excellent design.

Broadlink RM4 Mini

Cet appareil ne peut pas manquer dans une maison avec automatisation. Pour le résumer d’une manière simple, ce n’est rien de plus qu’une télécommande universelle. Le Broadlink RM4 Mini sert à faire le pont entre nos appareils non intelligents et notre assistant virtuel. Ce gadget a une énorme liste d’appareils compatibles. Tout ce que nous avons à faire est de trouver ces commandes virtuelles et de les configurer pour les utiliser avec les commandes vocales Alexa. La configuration et l’utilisation sont vraiment simples. Et en plus, il vous permet de cloner des télécommandes, ce qui est super dans le cas où l’appareil que vous souhaitez configurer n’est pas dans la liste de l’application.

Ampoules TP-Link Tapo L530E – Pack de 2 unités

Il existe de nombreuses ampoules intelligentes sur le marché, même à tous les prix que vous pouvez imaginer. Les plus connus sont ceux de Philips, mais ceux de TP-Link ont ​​une assez bonne réputation car ils permettent de configurer n’importe quel type de couleur et ils ne sont pas spécialement chers. Les lumières sont l’un des éléments clés de tout système domotique. Notre recommandation est de placer ces ampoules dans les zones les plus importantes de votre maison. Ainsi, vous pouvez rapidement apprécier l’utilité d’utiliser des lumières intelligentes.

Bande d’alimentation intelligente Usmart

Une autre façon de rendre intelligent un appareil à vie consiste à utiliser une prise programmable. Il existe de nombreux appareils de différentes marques, mais le plus rentable est de se procurer une multiprise. Ce modèle dispose de trois prises indépendantes, et son prix est assez intéressant. Avec ce produit, vous pourrez contrôler n’importe quel appareil à vie en l’éteignant ou en le démarrant avec le courant. Peu importe que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

Govee – Bande LED Alexa

Nous terminerons cette revue avec cette bande LED Govee. Il s’agit d’un modèle de 5 mètres entièrement programmable avec contrôle par des assistants virtuels. Il est parfait pour être placé derrière une télévision ou dans un bureau.

