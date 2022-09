Certains utilisateurs d’Apple Watch Ultra remarquent un « défilement de gelée », voici pourquoi cela se produit

L’Apple Watch Ultra dispose du plus grand écran à ce jour sur une Apple Watch, mais elle utilise la même technologie d’affichage que sur les modèles précédents. Maintenant que l’Apple Watch Ultra est disponible depuis quelques jours, certains utilisateurs remarquent un effet dit de « défilement de gelée » sur l’écran. Voici pourquoi ce n’est pas vraiment surprenant.

iPhoneSoft a souligné cet effet de « défilement de gelée » sur l’Apple Watch Ultra dans une histoire mercredi. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le « défilement de gelée » se produit lorsque la moitié de l’affichage se rafraîchit sensiblement plus lentement que l’autre, ce qui entraîne un effet d’oscillation lorsque le contenu se déplace rapidement. Vous pouvez le voir lorsque vous faites défiler rapidement une liste ou faites défiler rapidement une page Web dans Safari.

Il y a à peu près exactement un an, le « jelly scrolling » a fait la une des journaux après le lancement de l’iPad mini 6. Malgré les plaintes des utilisateurs, Apple a publié une déclaration disant que ce type d’effet de défilement était un « comportement normal ». Cela inclut les écrans utilisés dans l’iPad mini 6, l’iPad Air et l’Apple Watch.

Sur l’Apple Watch Ultra, l’effet « jelly scrolling » peut être observé dans des situations similaires à celles de l’iPad mini 6. iPhoneSoftpar exemple, montre l’effet qui se produit lorsqu’ils font défiler une liste à l’aide de la couronne numérique.

Il y a également eu des plaintes très dispersées de « défilement de gelée » sur la surface Apple Watch Ultra sur Reddit, mais jusqu’à présent, les plaintes ont été minimes, en particulier par rapport à l’iPad mini 6 l’année dernière.

Mais pourquoi l’effet « jelly scrolling » est-il plus perceptible sur l’Apple Watch Ultra que sur les autres modèles d’Apple Watch ? Cela se résume probablement à deux choses : l’Apple Watch Ultra a un écran plus grand et un écran plus lumineux que les autres modèles d’Apple Watch. Ces deux éléments rendent le « défilement de gelée » plus prononcé que les modèles Apple Watch standard.

Cela dit, cependant, le « défilement de gelée » sur l’Apple Watch Ultra n’a pas été aussi répandu que l’iPad mini 6. Il est peu probable qu’Apple réponde, mais si c’est le cas, nous nous attendons au même raisonnement de « comportement attendu » que nous avons eu l’année dernière. Cependant, c’est intéressant car l’Apple Watch Ultra utilise un écran OLED, tandis que l’iPad mini 6 utilise un écran LCD.

