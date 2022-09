Apple supprime le « Facebook russe » de l’App Store suite aux nouvelles sanctions britanniques

Pourquoi c’est important : Apple a retiré le concurrent russe de Facebook, VKontakte, de l’App Store à l’échelle mondiale, une décision motivée par de nouvelles sanctions britanniques. C’est l’une des nombreuses applications de VK, la deuxième plus grande société Internet de Russie, à avoir été retirée du magasin, et le pays demande une explication.

VK a déclaré sur son site Web que ses applications, qui incluent les petites annonces Mail.ru, VK Music et Youla, sont bloquées par Apple mais continuent de fonctionner sur les appareils sur lesquels elles sont déjà installées. Cependant, il a averti qu’il pourrait y avoir « des difficultés avec les notifications et les paiements ».

« Ces derniers mois, des mises à jour clés ont été mises en œuvre sur nos principaux produits, ce qui permettra aux applications de rester pertinentes pendant longtemps », a écrit VK. « Nos experts font de leur mieux pour maintenir et continuer à améliorer l’expérience utilisateur. » La société recommande aux 75 millions d’utilisateurs mensuels de son réseau social de passer de l’application à la version mobile ou de bureau du site. Les applications VK sont toujours disponibles sur le Google Play Store.

Apple a confirmé la raison de la suppression dans une déclaration qui se lit comme suit : « Ces applications sont distribuées par des développeurs détenus majoritairement ou contrôlés majoritairement par une ou plusieurs parties sanctionnées par le gouvernement britannique ».

« Afin de se conformer à ces sanctions, Apple a résilié les comptes de développeur associés à ces applications, et les applications ne peuvent être téléchargées depuis aucun App Store, quel que soit leur emplacement. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé ces applications peuvent continuer à les utiliser. »

Comme de nombreuses autres entreprises technologiques américaines, Apple a suspendu toutes les ventes de produits en Russie après l’invasion de l’Ukraine plus tôt cette année. Cependant, il continue d’autoriser l’accès du pays à l’App Store. Les nouvelles sanctions, introduites à la suite des référendums simulés que la Russie a organisés dans certaines parties de l’Ukraine, incluent 39 membres de la direction des banques Gazprombank et Sberbank, liées à l’État, qui détiennent à elles deux un peu moins de la moitié de VK.

L’agence de presse publique TASS rapporte que VK a vendu mardi sa division de jeux à l’homme d’affaires des îles Caïmans Alexander Chachava pour 642 millions de dollars.

Le régulateur russe des communications, Roskomnadzor, a déclaré que les actions d’Apple avaient privé des millions de Russes de l’accès aux applications VK et a exigé qu’il explique sa décision.

Les fondateurs de VKontakte, les frères Pavel et Nikolai Durov, sont également les fondateurs de l’application de messagerie cryptée Telegram, qui a passé des années à se heurter au gouvernement de Poutine. Pavel Durov (ci-dessus) a quitté VK et la Russie après avoir refusé de remettre les données des manifestants ukrainiens ou de bloquer la page VK du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, note The Reg.

La Russie a proféré une menace voilée contre le système Starlink de SpaceX la semaine dernière, avertissant que son implication dans le conflit ukrainien pourrait faire des satellites une cible légitime.