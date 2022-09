Up Ahead pour iPhone est une nouvelle application de compte à rebours prometteuse avec des widgets et un design bien pensé

Les applications de compte à rebours pour iPhone peuvent être très motivantes. Compter les jours jusqu’à vos prochaines vacances peut vous aider à persévérer pendant les semaines qui les précèdent. Cependant, toutes les applications de suivi des jours avant un événement ne sont pas créées de la même manière.

Applications de compte à rebours pour iPhone

Les bases d’une application de compte à rebours acceptable incluent deux choses :

Une vue de haut niveau du nombre de jours avant un événement

Socket en charge du widget de l’écran d’accueil (et maintenant du widget de l’écran de verrouillage)

Pour les utilisateurs d’Apple Watch, la prise en charge de watchOS est également idéale pour placer un compte à rebours sur le cadran de votre montre.

En règle générale, un autre élément essentiel des applications de compte à rebours n’est pas trop agréable pour les yeux. C’est définitivement une catégorie dans laquelle la fonction sur la forme a dominé. Une nouvelle entrée dans le domaine de ces applications rompt cette tendance.

Un nouvel espoir

Up Ahead est présenté comme une application de compte à rebours pour les personnes qui aiment les belles choses. En tant que personne qui s’identifie comme une personne qui aime les belles choses, je peux dire que Up Ahead tient ses promesses.

L’application a un design confortable avec beaucoup de personnalisation. Les tuiles pour les événements à venir sont clairement disposées de manière linéaire avec un affichage clair du temps avant que chacun ne commence. Il y a même une touche intelligente sur la présentation du compte à rebours. Up Ahead affiche non seulement le nombre de jours avant chaque événement, mais également le nombre de jours entre chaque événement.

« La vue chronologique d’Up Ahead vous donne un aperçu amusant de la façon dont tous vos événements s’imbriquent, passés et présents », a écrit Dan Gauthier, développeur d’Up Ahead. Chasse aux produits. « Cela vous encourage à créer un calendrier de bonnes choses à parcourir, plutôt que de simplement mettre en place des comptes à rebours ponctuels. »

Nous pouvons tous utiliser un calendrier de bonnes choses à poursuivre dans nos vies. En tant que testeur d’applications de compte à rebours de temps en temps, je considère que l’approche d’Up Ahead pour résoudre le problème est réfléchie et délicieuse.

Bien qu’il n’y ait pas d’application Apple Watch dans la version 1.0, Up Ahead est prêt pour iOS 16 et l’iPhone 14 Pro dès le départ. L’application comprend plusieurs options pour les widgets de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage qui ont fière allure sur le nouvel affichage permanent.

Fabriqué avec soin

Tant d’applications de compte à rebours pour iPhone sont des projets éphémères figés dans le temps qui ne reçoivent jamais de fonctionnalités pour les nouveaux iPhones et les mises à niveau iOS.

Up Ahead n’est pas destiné à être une version d’application unique avec un seul ensemble de fonctionnalités qui ne sont jamais mises à jour. Il y a un bouton dédié en haut de l’application pour découvrir les dernières fonctionnalités. (L’ensemble de l’application est ce qu’il y a de nouveau dans la version 1.0.)

Up Ahead peut être utilisé gratuitement pour un maximum de trois événements à venir avec les deux types de widgets iPhone. La prise en charge de l’application déverrouille des événements illimités, des widgets et des fonctionnalités supplémentaires, des icônes et des thèmes alternatifs, et plus encore. C’est aussi un vote de confiance pour Up Ahead et son avenir en tant qu’application. Up Ahead Plus, comme on l’appelle, est flexible avec des prix à 1,49 $/mois, 9,99 $/an ou 29,99 $ en paiement unique.

C’est formidable de voir le lancement d’une nouvelle application de compte à rebours sur l’iPhone, et nous comptons les jours jusqu’à la première mise à jour Up Ahead.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :