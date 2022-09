Intel dévoile des processeurs de bureau Core de 13e génération avec plus de cœurs et des fréquences plus élevées

Quelque chose à espérer : après des mois de fuites, Intel a enfin annoncé ses premiers processeurs de bureau « Raptor Lake » Core de 13e génération aux côtés du nouveau chipset Z790. Les nouveaux processeurs seront en concurrence avec la série Ryzen 7000 d’AMD. Restez à l’écoute pour nos critiques à venir le mois prochain.

Mardi, Intel a lancé ses processeurs Raptor Lake avec le double du nombre de cœurs E par rapport à leurs homologues Alder Lake (AL), et chaque cluster de quatre cœurs E a désormais accès à 4 Mo de cache L2 (contre 2 Mo sur AL) . Le nombre de cœurs P reste le même dans toute la gamme, bien qu’ils utilisent la nouvelle architecture Raptor Cove. Intel n’est pas entré dans les détails de la nouvelle architecture, mais a mentionné qu’elle est livrée avec des chemins de vitesse améliorés et 2 Mo de cache L2 par cœur, contre 1,25 Mo dans la génération précédente.

Les processeurs Raptor Lake ont un pool de cache L3 partagé plus grand, jusqu’à 36 Mo, tandis que le bus en anneau peut désormais augmenter jusqu’à 900 MHz plus haut. L’IMC a également reçu une mise à jour, car tous les modèles incluent le prise en charge de la mémoire DDR5-5600 (à partir de DDR5-4800 sur AL) et DDR4-3200.

Intel a initialement lancé trois modèles, chacun disponible avec et sans carte graphique intégrée. Le Core i9-13900K(F) comprend 8 cœurs P et 16 cœurs E pour 24 cœurs de processeur et 32 ​​threads (les cœurs E manquent d’hyperthreading). Les vitesses de fréquence sont tout aussi impressionnantes, les cœurs E augmentant jusqu’à 4,3 GHz et les cœurs P atteignant 5,8 GHz si vous disposez d’un refroidissement suffisant. Il a une puissance turbo maximale de 253 W contre 240 W sur le i9-12900K.

Le Core i7-13700K(F) contient 8 cœurs P et 8 cœurs E pour 16 cœurs et 24 threads. Les fréquences vont de 5,4 GHz sur les cœurs P et 4,2 GHz sur les cœurs E. Les limites de puissance sont les mêmes que sur le Core i9.

Enfin, le Core i5-13600K(F) est livré avec 14 cœurs (6P + 8E) et 20 threads. Il peut augmenter jusqu’à 5,1 GHz sur ses cœurs de performance et 3,9 GHz sur les cœurs efficaces tout en ne nécessitant que 181 W pour un turbo maximum.

Le prix est étonnamment raisonnable, les modèles Core i9 et Core i7 coûtant le même prix que leurs homologues Alder Lake, tandis que les déclinaisons Core i5 ont subi une hausse de prix de 30 $.

Intel a fourni plusieurs graphiques soulignant que les nouveaux processeurs de 13e génération sont plus rapides dans les jeux et la création de contenu que les puces Zen 3 et Alder Lake. Cependant, la vraie question est de savoir comment ces processeurs se compareront à la gamme Ryzen 7000 d’AMD.

Team Blue a également dévoilé hier son nouveau chipset Z790. Les cartes mères existantes de la série 600 prendront en charge les processeurs de 13e génération, mais les nouvelles cartes mères Z790 sont livrées avec huit voies PCIe 4.0 supplémentaires et un connecteur USB supplémentaire de 20 Gbit/s.

Les processeurs de bureau déverrouillés de 13e génération d’Intel commenceront à être expédiés le 20 octobre, le même jour que les cartes mères Z790 seront mises en vente. La société a également tease un SKU pré-groupé augmentant jusqu’à 6 GHz pour le début de l’année prochaine, probablement un successeur du Core i9-12900KS.