La résurgence de Cyberpunk 2077 touche plus d’un million de joueurs uniques par jour après les débuts d’Edgerunners

Quelle course folle : à sa sortie, Cyberpunk 2077 a déplacé plus de huit millions d’unités grâce aux précommandes, mais le jeu a été un peu court pour les fans et les testeurs. Selon la plate-forme, l’opus magnum de science-fiction de CD Projekt Red allait d’un feu de benne à ordures absolu sur des systèmes plus anciens à médiocre sur des PC haut de gamme.

Cyberpunk 2077 s’est quelque peu racheté après plusieurs petits patchs et deux énormes. Cependant, de nombreux joueurs étaient passés à d’autres jeux, agacés par le fiasco à ce moment-là.

Cyberpunk 2077 comptait en moyenne plus de 332 000 joueurs simultanés sur PC lors de sa sortie en décembre, avec un pic à plus d’un million. En janvier et le premier patch majeur, la moyenne est tombée à un peu plus de 82 000 (pic de 225 670) et en février, elle a plafonné à 47 115 joueurs simultanés, soit une moyenne de moins de 25 000 par jour.

Cependant, le jeu a récemment connu une assez bonne bosse, principalement grâce aux débuts de Cyberpunk 2077: Edgerunners le 13 septembre – l’effort conjoint du CDPR avec le studio d’anime Trigger. Selon un tweet de l’équipe CDPR, au cours de la première semaine des débuts de l’anime, CP2077 a vu un million de joueurs uniques chaque jour sur toutes les plateformes. Et depuis, la tendance est à la hausse.

Chaque jour de cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et anciens.

Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier d’être avec nous et de jouer le jeu. Merci Chooms ! ‘ pic.twitter.com/zqggblztF8 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 21 septembre 2022

Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre de joueurs sur les consoles, SteamDB a le jeu à 90 823 joueurs PC simultanés au moment de la publication, avec un nombre maximal de 136 724 dimanche. Le week-end dernier a été le meilleur week-end de Cyberpunk 2077 sur PC depuis son lancement, battant même d’autres jeux très joués, notamment Elden Ring, GTA V, Destiny 2 et The Witcher 3.

Edgerunners n’a pas seulement incité les joueurs à revenir sur Cyberpunk 2077. Il a également inspiré la communauté à créer des mods basés sur la série. Les sélections sont actuellement minces, avec seulement une poignée de mods basés sur des émissions sur Nexus, mais les créateurs ne font que commencer. La série a également incité les streamers à essayer de nouvelles versions du jeu basées sur les personnages d’Edgerunners.

KhrazeGaming a construit un bagarreur basé sur le personnage principal de la série, David Martinez. La construction est tellement maîtrisée qu’elle casse essentiellement le jeu. C’est fou quand vous pouvez littéralement courir autour d’une voiture à grande vitesse en frappant tous les occupants avant même qu’ils ne puissent réagir (vidéo ci-dessus). KhrazeGaming recommande donc d’augmenter la difficulté pour compenser.

Cependant, pour être honnête, David Martinez est tellement OP par la finale de la série que la construction de KhrazeGaming correspond parfaitement. Dans le spectacle, un David entièrement chromé est équipé d’un implant Sandevistan de qualité militaire qui lui permet de se déplacer comme le Flash de la renommée de DC Comics. Il a également des bras de gorille qui font honte à Hulk (Marvel). Et on ne parlera même pas de son exosquelette anti-gran.

Si vous n’avez pas encore regardé Cyberpunk 2077 : Edgerunners, ça vaut le détour. Cela commence un peu lentement, mais donnez-lui quelques épisodes pour commencer. À la fin, cela porte ses fruits lorsque vous vous rendez compte du chemin parcouru par les personnages, en particulier David.