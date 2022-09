Telefunken Philie TV : la TV mobile grâce à la batterie

Camper avec le Bulli – mais pas de grosse antenne parabolique sur le toit ? Vous pouvez toujours regarder la télévision, car le Telefunken Philie TV dispose d’une batterie rechargeable intégrée qui vous permet de regarder jusqu’à quatre heures : la Coupe du monde, le Concours Eurovision de la chanson, un film romantique pour deux.

Réception TV sous le ciel étoilé

Un triple tuner se charge de la réception TV : réception câble pour la maison, réception satellite pour la maison ou en déplacement (au cas où vous camperiez dans un mobil-home haut de gamme après tout). Mais même sans cela, vous devriez avoir une réception partout via DVB-T2 et une simple antenne. Les six premiers mois sont même gratuits.

Conduisez partout avec le Bulli, regardez la télévision partout avec le Philie TV (Image : Alfonso Escalante/Pexels)

Réception TV

Technologie de réception : triple tuner (DVB-T2/-C/-S2)

Cryptage : CI+

Fournisseur TV : 6 mois HD+ gratuits

Smart TV : Applications pour Netflix, Prime Video, Youtube et autres

Grand écran, basse résolution

Telefunken a dû prendre une décision : plus l’image est grande et belle, plus la durée de vie de la batterie est courte. Et vice versa. A mon sens, le constructeur a trouvé un bon compromis avec la Philie TV.

Avec une diagonale d’écran de 32 pouces ou 80 centimètres, l’image est belle et grande et offre même une plage de contraste dynamique et un son sophistiqué via Dolby Audio – mais la résolution est assez maigre à 1 366 x 768 pixels (WXGA HD). Il devrait déjà être en Full HD (1 920 x 1 080) en 2022.

Le Telefunken Philie TV est disponible en quatre couleurs (Photo : Telefunken)

Cependant, ce compromis économise de l’énergie et permet ainsi une longue autonomie. Néanmoins, l’image est assez bonne pour reconnaître le ballon en regardant le football ou pour suivre le spectacle sur scène du Concours Eurovision de la Chanson.

Image et son

Taille : 32 pouces (80 cm)

Technologie : ACL

Résolution : 1 366 x 768 points (compatible HD)

Image : HDR10, HLG

Son : Dolby Audio

mobilité

Le téléviseur Telefunken Philie est grand et dispose d’une batterie intégrée supplémentaire. Néanmoins, il reste assez mobile avec un poids de 4,3 kilogrammes. Vous pouvez le transporter d’une seule main, et il y a même un étui de transport qui résiste à la poussière et à l’eau.

Rangé dans le sac de transport, le Telefunken Philie TV est toujours avec vous (Photo : Telefunken)

L’appareil n’a pas de base, qui ne peut donc pas se détacher. Sa forme seule assure une bonne et stable position. Le téléviseur Philie est sensiblement plus large en bas et a donc un encombrement important.

La batterie devrait durer jusqu’à quatre heures. C’est suffisant pour deux longs métrages ou pour une finale de Coupe du monde avec prolongations, tirs au but et remise du trophée.

Le Telefunken Philie TV des deux côtés (Photo: Telefunken)

Je serais un peu prudent avec le « jusqu’à ». Si la réception est mauvaise, l’appareil devra peut-être travailler un peu plus fort. Cela peut certainement raccourcir le temps d’exécution. Il en va de même si vous augmentez extrêmement la luminosité lorsque vous regardez le soleil pendant la journée.

mobilité

Poids : 4,3 kg

Autonomie de la batterie : jusqu’à 4 heures

Temps de charge : jusqu’à 5 heures

À la maison, sur le balcon, dans le jardin familial

Un téléviseur avec une batterie rechargeable peut également être utile dans vos quatre murs. Dans de nombreux salons, un téléviseur n’a plus de place fixe. L’écran n’est retiré que lorsque quelque chose de spécial est activé.

La petite table s’est rapidement déplacée au bon endroit. Mais où est un câble qui va à la prise ? Mieux vaut donc charger la Philie TV là où elle se trouve habituellement – dans le débarras ou la pièce attenante – et se passer du câble dans le salon.

Maintenant, ajoutez simplement un téléviseur et regardez le match de football (Photo : Emre Can Acer/Pexels)

Un téléviseur mobile aime aussi se balader dans la pièce : posé juste à côté du canapé dans le salon, devant le lit dans la chambre, tour à tour dans toutes les chambres d’enfants et pourquoi pas ? – parfois juste devant la baignoire.

Par une douce soirée d’été, le Telefunken Philie TV peut également être placé sur le balcon. Vous n’avez pas besoin de tirer un long câble d’alimentation, surtout si le balcon n’a pas sa propre prise. Idem dans le jardin familial.

Pratique comme moniteur supplémentaire

Vous n’avez même pas besoin d’utiliser le Philie TV comme téléviseur. Car c’est aussi un moniteur ultra-mobile. Lors d’un appel vidéo, il peut s’agir du deuxième moniteur afin que vous puissiez voir votre interlocuteur sur un écran, tout en ayant accès à vos données sur l’autre.

La Philie TV devrait également être intéressante pour la photographie. Car peu importe que ce soit sur l’appareil photo ou sur le smartphone : Souvent, il n’y a qu’un petit écran. Un grand écran (avec batterie !) peut aider à évaluer rapidement si, par exemple, la division d’image a fonctionné.

Apportez maintenant un écran plus grand avec vous (Image : JESHOOTS/Pexels)

Aussi pour tous les créateurs Instagram et TikTok : si vous êtes seul et que vous prenez des photos ou vous filmez, un grand écran derrière la caméra peut être utile. Ainsi, vous pouvez vérifier à tout moment si vous vous tenez correctement sur l’image. Regardez juste au-delà de l’objectif.

Connexions

Entrées : 3x HDMI, 2x USB, VGA (D-Sub), entrée A/V (Composite), LAN

Partage d’écran : Media Share 2.0, DLNA

Radio : Bluetooth, Wi-Fi/WLAN

Audio : sortie casque

Contrôle : télécommande Bluetooth, Alexa intégré, compatible avec Google Assistant

Quelles sont les alternatives ?

Le problème n’est pas nouveau. Si vous voulez regarder la télévision dans un endroit où il n’y a pas d’électricité, vous devez soit faire passer un très long câble, soit connecter le téléviseur à une batterie portable/centrale électrique. C’était comme ça jusqu’à maintenant. Le Telefunken Philie TV, cependant, a la batterie déjà installée et est donc très pratique.

L’alternative : une batterie portable sur le téléviseur (Image : Jürgen Vielmeier)

Il existe une autre alternative : les projecteurs mobiles avec batteries rechargeables. Ensuite, vous pouvez projeter l’image sur la paroi latérale de votre VR. Il est préférable d’accrocher un écran devant celui-ci au préalable. Nous avons déjà testé le Xgimi Halo+. Il ne pèse que 1,6 kg. Mais il n’obtient qu’une autonomie maximale de deux heures. Attention : dans des conditions idéales.

Conclusion : vaut le prix

L’hiver arrive. Le Telefunken Philie TV s’intègre également bien dans la cabane de ski (Image: Telefunken)

La Telefunken Philie TV est disponible en quatre couleurs (bleu, vert, blanc, orange) et coûte actuellement 449 euros. Il existe des téléviseurs 32 pouces moins chers, mais pas avec une batterie et la mobilité qui va avec.

Au fait : le LG StanbyMe est un appareil similaire. Également sans fil, mais avec un support et des roulettes – donc uniquement adapté à la maison. À 27 pouces, il est un peu plus petit, mais avec un écran tactile.