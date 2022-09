Comment trouver les AirPods Pro 2 avec le nouveau haut-parleur de suivi précis et de charge de l’application Find My

Les AirPods Pro 2 sont à l’état sauvage et ils sont livrés avec d’excellentes mises à niveau. L’un des points forts est un nouveau boîtier de charge avec un haut-parleur et une puce U1 pour un suivi de localisation précis. Lisez la suite pour savoir comment trouver AirPods Pro 2 avec l’application Find My, jouer une fonction sonore et plus de détails.

Si les AirPods Pro 2 sont vos premiers avec l’ajustement intra-auriculaire d’Apple ou si vous n’avez tout simplement pas changé les embouts auriculaires depuis un moment, nous avons un guide à ce sujet ainsi qu’une comparaison approfondie entre la gamme AirPods et tout ce qui est nouveau :

Ok, voyons comment fonctionnent les nouvelles fonctionnalités d’AirPods Pro 2 !

Comment trouver l’étui et les écouteurs AirPods Pro 2

Si vos écouteurs AirPods Pro 2 sont dans le casl’application Find My vous permettra d’utiliser la recherche de précision pour localiser le boîtier et/ou jouer un son via le nouveau haut-parleur (il sonne à un volume relativement fort)

Si vos écouteurs AirPods Pro 2 sont hors de propos, vous aurez la possibilité de sélectionner si vous souhaitez trouver le boîtier, l’écouteur gauche ou l’écouteur droit, ou jouer un son à partir de l’un d’entre eux. Gardez à l’esprit que la recherche de précision n’est disponible que pour le boîtier, pas pour chaque écouteur AirPods lorsqu’ils sont hors du boîtier.

Après avoir couplé les AirPods Pro 2, ils seront automatiquement ajoutés à l’application Find My Ouvrez le Trouver mon application sur votre iPhone Choisir la Onglet Périphériques au fond Appuyez sur vos AirPods 2 dans la liste Maintenant, choisissez si vous voulez trouver l’étui, l’écouteur gauche ou l’écouteur droit (les écouteurs n’apparaîtront que lorsqu’ils seront à l’extérieur de l’étui de chargement) Appuyez sur Lire le son ou Trouver Si vous commencez par Rechercher, appuyez sur le bouton de volume pour émettre un son tout en les recherchant

Voici à quoi ressemble le processus :

La recherche de précision n’étant pas disponible pour les écouteurs lorsqu’ils sont hors de l’étui, il est utile d’appuyer sur l’icône de lecture du son dans le coin inférieur droit lorsque vous essayez de vous rapprocher d’eux.

Avec seulement les écouteurs, vous obtenez des invites « loin », « près » et « ici ».

Une chose que vous remarquerez ci-dessus, « Notifier lorsque vous êtes laissé pour compte » devrait être activé par défaut, mais cela peut valoir la peine d’être revérifié.

Et voici à quoi ressemble l’utilisation de la recherche de précision pour le nouveau boîtier de charge AirPods Pro 2 avec puce U1 :

Lisez plus de tutoriels et de guides Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :