Cette vidéo montre à quoi ressemble le nouveau parc d’attractions du Studio Ghibli

On ne va pas dire qu’on peut les comparer, car c’est une autre philosophie et une démarche artistique loin de ce qu’on peut comprendre en occident avec des géants comme Disney, mais s’il y a bien une entreprise qui a envoûté des millions de fans aux alentours le monde au cours des 35 dernières années, qui n’est autre que le magique Studio Ghibli.

la magie prend vie

Ce parc à thème, qui est construit sur le terrain du Earth Expo Memorial Park dans la préfecture d’Aichi, au Japon, ouvrira partiellement ses portes au public le 1er novembre, lorsque les fans qui ont réussi à obtenir un billet pour cet événement pourront franchissez le seuil du monde magique de Hayao Miyazaki et du reste des génies qui ont ciselé le prestige de ce studio d’animation.

Pour vous mettre en appétit, le studio lui-même a décidé de partager une première vidéo de ce à quoi ressembleront les choses et de ce que l’on pourra visiter lors de la première phase de construction du parc. Il faut se rappeler que lorsque les portes de ce parc Ghibli s’ouvriront, il restera encore quelques phases à construire, qui commenceront à sortir tout au long de 2023 : une à l’automne et une autre juste à la fin, avec plus de zones, attractions et espaces conçus à partir de certains des succès les plus emblématiques de l’entreprise.

Afin de ne pas heurter le sentiment général et la nécessité de protéger l’environnement, l’entreprise a rappelé que le parc est aussi un « hommage à la nature » puisqu’il a été construit de manière totalement respectueuse et en essayant de limiter au maximum son utilisation impact sur l’environnement naturel dans lequel il se trouve, laissant même les arbres qui habitaient déjà ce parc commémoratif.

Tous les classiques Ghibli, à portée de main

Si vous avez déjà vu la vidéo publiée par le Studio Ghibli sur ce à quoi ressemble le nouveau parc, vous aurez sans doute reconnu un grand nombre d’éléments qui définissent la magie du studio japonais. Si vous voyagez au Japon et achetez des billets, vous pouvez visiter le soi-disant Great Ghibli Warehouse où une grande partie des œuvres que les Japonais ont créées depuis 1986, lorsqu’ils ont montré au monde leur extraordinaire Le château dans le ciel, sont empilés en haut. Ou une reconstitution géante de l’inoubliable château ambulant de Howl.

Il va sans dire que lorsque nous nous déplaçons dans les rues du parc Ghibli, nous pouvons voir une réplique de la boutique de la Terre de Whispers of the Heart ainsi que pénétrer dans la célèbre forêt de Dondoko pour voir de visu à quel point la réplique de la maison a bien tourné de Satsuki et Mei de Mon voisin Totoro. Bien sûr, pour voir Mononoke, nous devrons attendre l’automne 2023 et dans le cas de The Witch Valley un peu plus jusqu’à la fin de la même année lorsque d’autres attractions seront lancées.

Ne nous dites pas que vous n’avez pas envie de voyager au Japon en ce moment ?