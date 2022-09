Deuxième tour avec le kit de rétrofit électrique : les cyclomoteurs RDA vivent un deuxième été

Né dans la dernière RDA, je me souviens encore des innombrables Trabbis et Wartburg qui ont été fermés dans notre lotissement préfabriqué de Berlin après la réunification. Seul East Mopdes rugissait encore sur les routes désormais nationales et brandissait le drapeau de l’industrie automobile de l’Est. Ils devraient continuer à le faire à l’avenir – car avec un kit de rénovation de Second Ride, vous pouvez électrifier les anciennes pièces de collection :

Second Ride frappe 6 millions de cyclomoteurs de l’Est

À ce jour, il y a environ 6 millions (!) de véhicules intacts sur les routes allemandes. Leur technologie à deux temps est robuste et facile à entretenir. Mais les brûleurs à cliquetis ne sont pas respectueux de l’environnement.

Afin de changer cela, la start-up berlinoise Second Ride de la TU Berlin a développé un kit de conversion qui convertit les deux-roues emblématiques de la RDA en cyclomoteurs électriques modernes. Tous les deux-roues DDR ne sont pas compatibles. Les Simson S50 et S51 ainsi que le Schwalbe KR51/2 sont là.

Conversion rapide même pour les profanes

Pour la transformation, l’ensemble du moteur à deux temps sort d’abord du châssis. Une nouvelle poignée d’accélérateur avec un petit écran se déplace vers la poignée droite du guidon, la batterie de 18 kWh se trouve dans le siège fourni. Vous pouvez alors jeter l’ancien réservoir de carburant dans les déchets dangereux en toute bonne conscience.

À gauche : la batterie de deuxième trajet est installée dans le siège. A droite : Le moteur est petit et compact – le réservoir vole hors du cadre. (Photo / s: deuxième tour)

Le kit de conversion comprend également une lampe 12 volts et, bien sûr, le moteur électrique. Ce moteur à courant continu silencieux offre une puissance nominale de 3 kW et un maximum de 4 kW à son maximum – il appartient donc au meilleur groupe motorisé de la classe électrique 50 cc. L’autonomie peut aller jusqu’à 50 km, ce qui est suffisant pour la vie quotidienne en ville.

Cependant, les performances de la batterie sont soumises à des facteurs de fluctuation normaux. Le poids du véhicule, la température ambiante, le profil d’altitude de l’itinéraire et la vitesse moyenne sont inclus.

3 000 euros – sans cyclomoteur

Second Ride demande un prix de 2 690 euros pour le premier lot de son kit de conversion. Si vous êtes intéressé par la conversion de votre cyclomoteur Ost en électricité cet automne, vous pouvez précommander le kit, mais vous devrez payer 190 euros à l’avance.

Dans l’image de rendu, Second Ride montre ce que propose le kit de conversion : le moteur, la batterie et le nouveau robinet d’essence sont inclus. (Figure : deuxième trajet)

L’année prochaine, le prix passera à 2 990 euros. Le prix d’achat n’inclut pas le cyclomoteur que vous possédez déjà ou que vous devez acheter séparément. Le deuxième set de balade s’adresse donc davantage aux amateurs de cyclomoteurs qui souhaitent offrir un deuxième été à leur deux-roues vétéran.

La mobilité durable comme tendance

Le Govecs E-Schwalbe ressemble à l’original de la RDA – mais regorge de technologies modernes. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Des deux-roues Est électrifiés ? N’y avait-il pas quelque chose ? C’est vrai, l’année dernière, le fabricant munichois Govecs a sorti un E-Schwalbe fabriqué sous licence. Cela offre le design emblématique de la GDR, mais s’appuie sur les dernières technologies sous le revêtement.

Govecs produit ses hirondelles roulantes à partir de zéro, tandis que d’autres sociétés proposent des options de modernisation pour les deux-roues motorisés ou à pédales existants. Outre la start-up Second Ride présentée ici, il faut également mentionner Pendix.

L’entreprise basée à Zwickau fabrique des moteurs électriques rapides pour vélos, qui sont compatibles avec la plupart des vélos grâce à la vaste gamme de modèles.

Les ensembles de rénovation comme celui-ci de Pendix sont simples – ils ne sont pas aussi élégants qu’un « vrai » vélo électrique. (Photo : pendix)

La société néerlandaise Zehus propose une solution très similaire à Pendix. La tendance se dessine de ne pas tout fabriquer à partir de zéro et de s’appuyer plutôt sur des kits de rénovation dans l’intérêt de la durabilité et de la protection du climat. Parce qu’en Allemagne, 96 % des 50 millions de véhicules immatriculés sont des moteurs à combustion classiques – et donc de nombreuses matières premières déjà utilisées.

Remplacer toutes ces voitures et ces deux-roues par des véhicules à hydrogène et électriques nouvellement produits irait à l’encontre de l’idée d’un avenir vert. Ainsi, les premières start-up, entreprises et ateliers se tournent vers des options de conversion qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et préservent les ressources.