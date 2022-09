YouTuber teste la fonction de détection de crash de l’iPhone 14

En bref: la plupart des premières critiques des nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro mentionnaient la fonction de détection de crash d’Apple, mais personne ne l’a réellement mise à l’épreuve, probablement parce qu’Apple l’interdit presque certainement pour des raisons de sécurité. Maintenant que les téléphones ont été lancés, Apple ne peut rien faire pour empêcher les propriétaires de voir si cela fonctionne vraiment, ce qui est exactement ce qu’un YouTuber a récemment fait.

TechRax a monté un Mercury Grand Marquis avec une configuration télécommandée brute pour labourer la voiture dans des cibles fixes – des véhicules de qualité casse. Un iPhone 14 Pro a été fixé à l’arrière de l’appuie-tête du siège du driver et la voiture a été équipée d’une GoPro pour enregistrer l’action. Le YouTuber a déclaré que tout avait été filmé « dans un environnement sûr et contrôlé », mais après avoir regardé la vidéo, vous serez probablement en désaccord avec cette affirmation.

Lors des tests, TechRax a réussi à déclencher deux fois le système de détection de crash d’Apple. Les deux fois, la fonction s’est activée environ 20 secondes après les épaves. Un compte à rebours donne à l’utilisateur suffisamment de temps pour annuler l’appel en cas de non urgence.

Le premier accident équivalait à une petite cintreuse d’aile. La deuxième manche s’est connectée avec un peu plus de force, entraînant des dommages importants au Mercury. Les deux sacs gonflables se sont déployés lors du deuxième impact.

Apple a annoncé la détection de crash en tant que nouvelle fonctionnalité de la famille iPhone 14 et des nouvelles montres Apple plus tôt ce mois-ci. Il utilise un gyroscope amélioré, un nouvel accéléromètre à force g, des microphones, un baromètre, un GPS et un algorithme avancé pour détecter si vous avez été victime d’un accident et peut vous connecter automatiquement aux services d’urgence. Si vous êtes inconscient, votre appareil émettra un message audio pour les services d’urgence et leur fournira vos coordonnées latitudinales et longitudinales.

La détection de crash est activée par défaut. J’espère que c’est une fonctionnalité que vous n’aurez jamais à utiliser.

Il va sans dire que vous ne devriez pas essayer cela à la maison. Remarquablement, personne n’a été blessé pendant le tournage de cette vidéo et d’une manière ou d’une autre, aucune ligne électrique n’a été abattue non plus. Avec le recul, rien de tout cela n’aurait répondu aux normes des experts en sécurité.