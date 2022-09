Courant MAG:2 apporte un design sculptural unique au chargeur iPhone et AirPods compatible MagSafe

Le fabricant d’accessoires Apple de luxe Courant est sorti avec son nouveau chargeur. Le MAG:2 est compatible avec MagSafe avec un design sculptural minimaliste en métal et cuir ou en métal et tissu. Si vous cherchez quelque chose qui se démarque, voici ce que vous obtenez avec MAG:2.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant pour les deux variantes du Courant MAG:2 avec une expédition à partir de la semaine du 26/09. Le MAG:2 Essentials est composé de lin belge avec un cadre en ABS doux au toucher. Le MAG:2 Classics utilise du cuir italien avec un cadre en alliage de zinc mat lesté.

Voici comment Courant décrit son premier chargeur double vertical :

« MAG:2 est idéal pour les utilisateurs d’iPhone et d’AirPods avant-gardistes. Enclenchez simplement magnétiquement votre téléphone dans le dessus vertical (il utilise la technologie compatible MagSafe) et placez vos AirPods sur la base pour une double alimentation. Ce design unique a été inspiré par la décoration intérieure et s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce de votre maison.

Courant MAG:2 spécifications

Chargeur sans fil supérieur compatible MagSafe pour iPhone (sortie 7,5 W)

Cuir italien grainé haut de gamme pour les Classiques, lin belge haute performance pour les Essentiels

Chargeur sans fil Qi en bas pour AirPods ou autres appareils (sortie 5W, non magnétique)

3 couleurs pour le lin MAG:2 Essentials, 5 options de couleur pour le cuir MAG:2 Classics Charbon, chameau et naturel pour le premier ; noir, frêne, selle, cortado et os pour ce dernier

Câble USB-C tressé en nylon de couleur assortie inclus ; adaptateur secteur également dans la boîte

Prix ​​entre 100 $ et 150 $ (recherchez une offre de 15 % de réduction sur le premier achat)

Le point de vue de Netcost-security.fr

J’aime la créativité de Courant pour penser différemment les chargeurs magnétiques à double appareil. MAG:2 offre une esthétique aussi nette et saisissante – quelque chose qui se démarque de presque tout le reste sur le marché.

J’apprécie vraiment l’attention portée aux détails comme un câble de couleur assortie, huit choix de couleurs entre les modèles Essentials et Classics et les matériaux haut de gamme.

Que pensez-vous de la conception? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :