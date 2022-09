L’artiste Supercomposite a découvert l’image de la femme, qu’il a appelée Loab, en utilisant une technique pour explorer les mécanismes de l’intelligence artificielle.

Cela ressemble à une histoire d’horreur. Cela commence par Marlon Brando et se termine par quelques questions supplémentaires sur l’intelligence artificielle. Le protagoniste est Loab. Il a les cheveux foncés, un visage usé, des yeux qui lui transpercent le visage et certains disent qu’il est le nouveau monstre généré par une IA, un fantôme. En effet, Loab revient toujours, et salit violemment tout ce qu’il touche.

Tout commence par une expérience qui n’a pas abouti et racontée sur Twitter par l’utilisateur Supercomposite. « J’invoque des démons grâce à l’intelligence artificielle pour le plaisir et à la commission », écrit-il dans sa description de profil. Elle dit qu’elle a rencontré Loab en avril, elle voulait faire l’expérience des invites négatives et de l’espace latent d’une IA non spécifiée. L’invite négative est une technique pour générer une image opposée à la demande de l’utilisateur. Comme si vous demandiez au logiciel « créez ce que vous pensez être le plus différent de ce mot ». L’espace latent, en revanche, est plus ou moins l’esprit ou la mémoire de l’intelligence artificielle.

Supercomposite décide d’expérimenter ces espaces avec Marlon Brando. L’artiste veut voir, pour s’amuser, quelle est la « chose » la plus éloignée du célèbre acteur. Immédiatement ce fut un étrange logo, une sorte de ligne d’horizon stylisée, noire, avec l’inscription, verte, « DIGITA PNITICS » dessus. Supercomposite veut la contre-épreuve. Tapez dans l’invite de commande DIGITA PNITICS skyline logo :: – 1 ”. À ce stade, le visage de Marlon Brando aurait dû réapparaître, et à la place l’IA donne naissance à Loab.

L’image de Loab dans chaque œuvre

Mais ce n’est que le premier chapitre de l’histoire. Ensuite, Loab revient et infecte chaque image avec laquelle elle est croisée. Supercomposite tente de faire correspondre le visage de Loab avec d’autres images, et la rencontre génère toujours des figures très violentes et macabres. Par exemple, des scènes d’éviscérations et de mutilations dont les victimes sont souvent, pour une raison quelconque, des enfants, comme le révèle l’artiste à Rivista Studio.

En effet, Supercomposite a choisi de ne pas publier tous les résultats obtenus des croisements afin de ne pas heurter la sensibilité des utilisateurs. Les images qui apparaissent sur son mur sont toujours marquées comme du contenu pour adultes. Selon l’artiste c’est comme s’il avait pollué chaque oeuvre, après Loab il y a toujours l’élément violent, gore, dans ses peintures, et malgré les variations que Supercomposite demande à AI de faire, le visage de Loab revient toujours.

« En raison de qui sait quel incident statistique, quelque chose associe cette femme à une imagerie extrêmement sanglante et macabre dans la distribution des connaissances dans le monde de l’IA », a écrit Supercomposite. Il est, pour l’instant, impossible de comprendre le phénomène. Les systèmes de génération d’images par IA, utilisant des modèles trop complexes, ont absorbé des milliards d’images qui sont la base sur laquelle ils puisent pour créer les œuvres. Les résultats sont imprévisibles et incontrôlables.

Un problème de sécurité

Certains logiciels ont mis en place des contrôles manuels pour bloquer et filtrer certains termes, par exemple DALL-E. D’autres non. Un problème, puisque l’IA est capable de combiner des images et aussi de créer des contenus violents et dangereux. Pensez aux images paralysées de célébrités, à la pornographie offensante ou à la pédopornographie. Mais parfois, même les filtres ne suffisent pas, et Loab en est l’exemple.