Combien vous économisez en éteignant le routeur la nuit

Éteindre votre routeur pendant huit heures par jour peut réduire votre facture. Cependant, ces appareils sont peu énergivores et donc les marges d’économie ne sont pas très élevées.

Climatiseurs, appareils en veille, thermostats intelligents et prises intelligentes programmables. Avec l’augmentation des coûts énergétiques, l’attention aux factures inutiles s’est généralisée. Parmi tous les appareils qui pourraient être inclus dans le bilan des dépenses domestiques, un aurait pu échapper aux radars même les plus attentifs : c’est le routeur, l’appareil qui permet de connecter tous les appareils de la maison à internet.

Ses utilisations varient selon les familles. Il y a ceux qui l’utilisent uniquement pour connecter des smartphones et des PC à Internet et ceux qui ont besoin de sa connexion pour toute la domotique. Cependant, si vous ne l’utilisez que pendant la journée et uniquement pour regarder des films, naviguer sur les réseaux sociaux et consulter votre messagerie, vous pouvez envisager de l’éteindre la nuit. Dans cet article, nous vous expliquons combien vous pourriez économiser.

Combien consomme un routeur wifi allumé le jour et la nuit

La consommation d’énergie varie selon les modèles, nous en mentionnons quelques-uns pour comprendre de quelle plage de consommation on parle. Selon le blog Kleckner.it, le modèle de routeur WiFi classique fourni par Fastweb consomme 10,4 Watts par heure avec les LED allumées, ce qui devient 0,25 Kwh en une journée. Actuellement, un kWh coûte 0,276 euros. Ce type de routeur consomme donc près de 6 centimes chaque jour. Tout multiplier pendant un mois pour arriver à 2,13 € et 25,08 € pendant un an.

SOURCE | Le routeur FRITZ!Box

D’autres modèles peuvent être plus énergivores. Selon le blog Sorgenia, le routeur FRITZ!Box fourni par cette société consomme environ 6 Watts par heure, soit environ 14,50 € par an. Avec le modèle Open Fiber, la consommation augmente. En effet, ce routeur consomme 13 Watts en une heure, un chiffre qui par rapport aux tarifs actuels de l’électricité porte le coût annuel à 31,43 euros.

Combien vous économisez sur votre facture en éteignant votre routeur pendant la nuit

En comparant ces trois modèles de routeurs, il est facile de voir combien vous pouvez économiser en éteignant le routeur pendant les huit heures de la nuit et en le laissant allumé uniquement le reste de la journée. Réduisez simplement toutes vos dépenses d’un tiers. Dans le cas du routeur fourni par Fastweb on passe de 25,08 euros à 16,72 euros, pour la FRITZ! Box de Sorgenia on passe plutôt de 14,50 euros à 9,66 euros tandis que pour le routeur Open Fiber de 31,43 euros on arrive à 20,95 euros.

Les coûts diminuent si vous choisissez de garder le routeur allumé pendant seulement huit heures par jour. Une option qui peut être suivie par ceux qui rentrent du travail en fin d’après-midi. Par conséquent, en supposant que le routeur ne soit allumé que de 18 heures à minuit, la dépense annuelle sera réduite des deux tiers. Passant ainsi de 4,83 € à 10,47 € par an selon les modèles.

Routeur ou câble Wifi : lequel consomme le plus ?

Avoir un routeur connecté avec un câble Ethernet au réseau téléphonique n’est pas le seul moyen de garantir une connexion internet. En fait, il y a la possibilité d’utiliser un routeur capable de se connecter à Internet, 4G ou 5G, via une carte SIM. Cette technologie permet donc à différents appareils de surfer sur le web même sans avoir de ligne téléphonique fixe à la maison. Selon différents blogs spécialisés, le choix entre lequel de ces deux modèles installer ne peut être dicté par la consommation énergétique : la différence est en effet minime.