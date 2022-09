Xbox Game Pass retourne à l’école : Deathloop et bien plus encore pour septembre

Au mois de septembre, tout est une bonne nouvelle, sauf la nécessité de retourner à la salle de sport et de commencer le régime pour brûler tout ce que nous avons mangé pendant l’été. Mais en supprimant cela, pour le reste, le soleil brille, comme dans le cas du Xbox Game Pass, où il semble que ce soit le moment où Microsoft donne tout en proposant à son service les noms qui valent la peine de jouer à quelques jeux. Et Deathloop a été choisi cette fois.

Deathloop et quelques autres jeux

Le fait est que Deathloop a été long à venir (comme cela s’est produit avec GTA V) mais, finalement, nous avons parmi nous l’un de ces noms qui piquait parmi la légion d’utilisateurs de Xbox chaque fois que quelqu’un le prononçait, et qu’ils ont vu tout au long du l’année dernière comment cette merveille d’Arkane Studios n’apparaissait pas dans l’écosystème Microsoft, malgré son appartenance au conglomérat Bethesda, puisque seuls les joueurs PlayStation pouvaient en profiter.

De plus, il y a presque un an, Deathloop est arrivé sur PC et PlayStation, le 14 septembre 2021, recevant des critiques extraordinaires pour un développement vraiment original qui nous a amenés à jouer dans une curieuse boucle spatio-temporelle dans laquelle deux personnages, Colt et Julianne Ils se cherchaient constamment pour affronter la vie ou la mort. A cette époque, les critiques étaient féroces envers ceux de Redmond pour avoir laissé échapper cette exclusivité alors que Bethesda fait partie de la famille Xbox… mais les contrats sont des contrats.

Son développement était un signe d’originalité, d’essayer encore et encore de visiter des scénarios à différents créneaux horaires de la journée dans le seul but de repérer quelques sbires qui, une fois morts, nous emmèneraient jusqu’à la sortie même de cette boucle diabolique. Ainsi, une fois cette exclusivité temporaire sur PlayStation terminée, elle passe maintenant à la Xbox, mais directement au Game Pass sur PC et Xbox Series X | S et le cloud. Oh, et vous l’avez déjà disponible.

Jeux au-delà de la boucle

L’arrivée de Deathloop est très bonne, bien qu’il en soit de même pour un autre nombre intéressant de titres qui viennent orner le catalogue d’abonnement Microsoft. Vous avez la liste complète juste en dessous, mais nous voulons vous avertir qu’il y a quelques cas dans lesquels il s’agit de versions précédentes, toujours en développement (Slime Rancher 2 et Valheim), ou de versions finales après un certain temps où la bêta a été conservé en accès anticipé (Grounded). Gardez cela à l’esprit, ne pensez pas que des jeux que vous avez déjà vus apparaissent parmi les menus du Game Pass ces derniers mois.

Jeux à venir sur Xbox Game Pass en septembre 2022 :

Hardspace Shipbreaker (cloud et Xbox Series X|S) : disponible dès maintenant

SpiderHeck (console et PC) : 22 septembre

Beacon Pines (cloud, console et PC) : 22 septembre

Slime Rancher 2 (cloud, PC et Xbox Series X|S) : 22 septembre

Moonscars (cloud, console et PC) : 27 septembre

Grounded (cloud, console et PC) : 27 septembre

Construisons un zoo (cloud, console et PC) : 29 septembre

Valheim (PC) : 29 septembre

Grand Prix PAW Patrol (cloud, console et PC) : 30 septembre

Que pensez-vous que Deathloop soit enfin apparu sur Xbox Game Pass ?