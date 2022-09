iOS 16.1 beta 2 : ce sont les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées avec la dernière mise à jour

Apple a publié mardi iOS 16.1 beta 2 aux développeurs. La mise à jour, qui devrait être rendue publique en octobre, s’accompagne de changements intéressants et de nouvelles fonctionnalités. Continuez à lire pendant que nous détaillons les nouveautés d’iOS 16.1 beta 2.

Indicateur de batterie repensé

L’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 est la possibilité d’activer le pourcentage de batterie dans la barre d’état pour iPhone X et versions ultérieures pour la première fois. Alors que la première version bêta d’iOS 16.1 activait cette fonctionnalité pour encore plus de modèles d’iPhone, tels que l’iPhone XR et l’iPhone 12 mini, Apple travaille toujours sur son nouvel indicateur de batterie.

Auparavant, l’icône de la batterie ne correspondait pas au pourcentage de la batterie lorsqu’elle se déchargeait. Après de multiples plaintes, Apple a reconsidéré cet aspect et a introduit une version repensée de l’indicateur de batterie avec iOS 16.1. Le nouvel indicateur a une icône dynamique qui change en fonction du niveau de la batterie.

Indicateur de charge sur l’écran de verrouillage

Depuis l’introduction de la première version bêta d’iOS 16, Apple a supprimé le plus grand indicateur de charge de l’écran de verrouillage de l’iPhone. Avec la version bêta d’aujourd’hui, cet indicateur a été rajouté au système. Une fois votre iPhone branché sur le chargeur, vous verrez un indicateur avec le pourcentage de batterie plutôt que le widget supérieur pendant quelques secondes après avoir allumé l’écran.

Autorisation Copier et Coller

iOS 16 a introduit une nouvelle autorisation de copier et coller entre les applications. De cette façon, l’utilisateur est informé lorsque des applications tentent de coller à partir du presse-papiers, ce qui peut parfois se produire involontairement. Cependant, cette alerte apparaît à plusieurs reprises aux utilisateurs même après qu’ils ont autorisé une application spécifique à accéder au presse-papiers. Avec iOS 16 beta 2, Apple a résolu ce problème.

Correction du bug de geste à trois doigts

Un autre bug qui dérange certains utilisateurs d’iOS 16 est lié aux gestes à trois doigts. Étant donné qu’iOS utilise un geste de tapotement à trois doigts pour afficher le menu copier-coller, certaines applications et certains jeux ont été affectés par un bug dans lequel le système ne reconnaît pas correctement les autres gestes à trois doigts. Cela a été corrigé avec la version bêta d’aujourd’hui.

En savoir plus sur iOS 16.1

De plus, d’autres nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées avec la précédente version bêta d’iOS 16.1. Cela inclut la charge d’énergie propre, l’application Wallet désinstallable, l’API Live Activities, un accès plus facile aux personnalisations de l’écran d’accueil et une prise en charge précoce du protocole Matter.

La mise à jour sera publiée pour tous les utilisateurs le mois prochain avec iPadOS 16.1, qui sera la première version de la version 16 pour les utilisateurs d’iPad.

