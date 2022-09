L’artiste Motta : « L’intelligence artificielle dans les peintures est passionnante. Et ça peut aider à créer une œuvre »

Giovanni Motta crée également des œuvres numériques depuis des années et considère l’IA comme une avant-garde qui marquera l’art du futur.

Dans son art, il y a des mangas, Proust, Hillman, Pascoli, et il y a aussi l’enfant dont le rêve a été volé. Transformez ses monstres en œuvres néo-pop. Expériences de Giovanni Motta. De l’art traditionnel, au Nft, et se tourne déjà vers l’intelligence artificielle pour ses prochaines œuvres. Le protagoniste incontesté de ses œuvres est Jonny Boy, son enfant intérieur. Coloré, plastique, aplat de couleurs, il fait un clin d’œil à l’esthétique cartoon, mais va plus loin. Il souille ses œuvres d’éléments surréalistes qu’il extirpe d’en bas, de sa mémoire émotionnelle. Avant de composer, il médite, puise dans les profondeurs, puis met le tout sur toile, ou travaille dessus avec un logiciel.

« Pendant la moitié de ma vie, j’ai laissé l’art relégué à mes espaces de temps libre. Imaginez un homme accroché à un mur, accroché malgré le mauvais temps, la fatigue. Puis à un certain moment, j’ai enlevé mes mains et je me suis lancée. Complètement, dans l’art », dit-il.

Même dans l’art numérique.

Oui, l’univers numérique m’a toujours fasciné. Pensez qu’en 2000, j’ai acheté l’un des premiers programmes d’animation numérique, Maya. En 2009, cependant, j’ai commencé à faire des sculptures avec des imprimantes 3D. Pratiquer, expérimenter, aussi parce qu’il n’y avait pas de marché à l’époque. Ils s’inscrivaient aussi bien dans ma vision artistique, qui était très liée à « l’enfant ». C’étaient des jouets avec lesquels je pouvais fabriquer d’autres jouets.

Comment avez-vous abordé le monde de la Nft ?

Merci à Hacktao, un couple d’artistes extraordinaires, qui travaille avec Nft. Je les connaissais indirectement, grâce à un ami galeriste en commun, alors je leur ai demandé leur numéro et leur ai écrit. Ce sont eux qui m’ont tout expliqué. Au début c’est le bordel.

Que veux-tu dire?

Vous devez déchiffrer la langue d’un nouveau monde. Souvent quand j’essayais de regarder des vidéos ou de lire des articles qui expliquaient un peu le fonctionnement de cet univers, j’étais coincé dans des termes que je ne connaissais absolument pas. C’est un labyrinthe, alors lentement s’y habituer et faire le premier pas.

Quelle était la vôtre ?

Une audition pour Super Rare, la plus importante galerie NFT. Le 1er janvier 2021, j’y ai vendu ma première œuvre. Jhonny boy coincé dans un carré bleu avec des objets en orbite autour de lui. Un gant de boxe, un ballon, un chapeau avec une hélice. Et c’était le premier des 20.

Il n’est pas si intuitif de comprendre le processus derrière une œuvre numérique. Comment faites-vous?

De toute évidence, il est nécessaire d’apprendre à utiliser certains logiciels. Par exemple, avec Jonny Boy, je l’ai d’abord sculpté, puis je l’ai coloré. Ensuite, j’ai dû comprendre comment faire bouger des objets, choisir leur gravité et leur poids. La dernière étape consiste à télécharger le fichier d’illustration sur les marchés, et ils le symbolisent, y mettent une plaque pour le rendre unique.

Mais tu es aussi un artiste « analogique » quelles sont les principales différences ?

La différence est faite par le système. L’analogique a un mouvement d’en haut, l’élite prend les artistes et les mène au succès. Dans le monde de la crypto, la poussée vient d’en bas, c’est un tsunami chaotique qui balaie tout et entraîne les débris. Il a le même ADN que l’avant-garde. Pensez à l’école de Paris. Picasso, Chagall, Modigliani, Kisling, Kees van Dongen, chacun avec sa propre esthétique très reconnaissable, sont tous venus d’un coin différent du monde. Ils se rencontrent à Paris et c’est là qu’ils commencent une nouvelle avant-garde. Même dans l’univers numérique, des artistes de tous les pays se retrouvent face à face sur un terrain décentralisé qui se construit, s’éduque.

A l’intérieur de cet univers il y a aussi l’art généré par l’intelligence artificielle, l’avez-vous déjà utilisé ?

Pas encore, ou plutôt un peu oui. J’ai fait le premier manga italien en Nft. Pratiquement la bande dessinée a trois couvertures, au moment de l’achat c’est une intelligence artificielle qui en choisit certaines que vous recevrez. En général, cependant, je l’examine. Je vais certainement l’utiliser.

Que pensez-vous du Théâtre D’opéra Spatial, la peinture générée par Ia qui a remporté le concours Colorado State Fair ?

Cela m’a ravi. Je l’ai vu pour la première fois en parcourant le mur Twitter. Une composition artistique exceptionnelle, esthétiquement belle. Il a gagné, et c’est un signe.

Un signe qui n’a pas plu à tout le monde.

Le problème est toujours la peur, l’ignorance, ceux qui ne peuvent pas voir au-delà ont peur. Il en a toujours été ainsi, surtout dans l’art.

Beaucoup soutiennent que ce n’est pas de l’art.

Pour moi c’est. Par exemple, comme pour Théâtre D’opéra Spatial, l’artiste guide l’IA à travers une séquence de mots insérés, et des choix qui créent progressivement l’œuvre. La culture, le goût esthétique du créateur jouent un rôle fondamental. Alors c’est clair qu’étant, comme je l’ai dit, un mouvement d’en bas, on trouve un peu de tout, mais parmi ça il y a des artistes exceptionnels.

Il existe plusieurs logiciels d’intelligence artificielle pour faire de l’art, lequel préférez-vous ?

J’aime beaucoup Midjourney, précisément parce qu’il donne de l’espace au processus créatif de l’artiste et à sa culture. Un élément fondamental dans le jeu des mots choisis et assortis.

Alors, quelle place l’art numérique aura-t-il à l’avenir ?

De plus en plus. Ce n’est pas que l’art traditionnel va mourir, mais dans les 10 ou 15 prochaines années, tous les artistes seront des natifs du numérique. C’est une esthétique plantée dans la rétine des nouvelles générations. A mon avis c’est bien, la contamination a toujours été l’ingrédient qui a fait progresser l’art. Ce genre de contamination futuriste crée alors des œuvres folles. Des trucs à tuer.

L’IA aidera-t-elle les artistes ou les effacera-t-elle complètement ?

Oui, cela peut aider les artistes qui veulent être aidés.