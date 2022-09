L’animation depuis l’espace montre les effets de l’inondation catastrophique dans les Marches

Nouvelles sur le mauvais temps dans les Marches

Comparativement, deux images satellites capturées par les satellites de l’ESA montrent les conséquences de l’inondation qui a dévasté les Marches le 15 septembre.

Crédit : ESA

Une animation explicative composée d’images satellites en comparaison montre les conséquences de l’inondation catastrophique qui a frappé le centre de de France jeudi 15 septembre, une énième suivie d’un massacre et d’énormes dégâts. Cette fois, la population des Marches a été frappée par la furie de l’eau et de la boue, les municipalités de Senigallia, Ostra, Trecastelli, Barbara, Cantiano, Castelleone di Suasa et Serra Sant’Abbondio étant parmi les plus dévastées. A ce jour, mardi 20 septembre, on dénombre 11 victimes, une cinquantaine de blessés, 150 déplacés et deux disparus, dont un enfant de 8 ans. Le président de la Région Francesco Acquaroli a déclaré que les dommages s’élevaient à au moins 2 milliards d’euros.

De l’espace, on ne peut pas saisir la douleur et la dévastation qui se sont propagées le long des rues couvertes de boue, de débris, de coffres et de véhicules détruits, mais il est possible d’observer les conséquences macroscopiques de la fureur de la nature. L’animation GIF, partagée par le profil Twitter ESA EarthObservation de l’Agence spatiale européenne, compare deux images prises par les satellites Sentinel de la mission Copernicus avant et après l’inondation, soit le 12 septembre et le 18 septembre. Celle prise après l’événement montre les côtes le long de la mer Adriatique largement envahies par les sédiments, emportés dans la mer par les fleuves en crue et autres canaux d’exutoires. Il n’est pas surprenant que la plus grande concentration de sédiments se trouve juste en face de Senigallia, où la rivière Misa – dont le débordement a causé les dégâts les plus graves – coule dans son chemin tortueux de 45 kilomètres à travers la région d’Ancône.

Pour se rendre compte à quel point la tempête a été dévastatrice et soudaine, il suffit de penser qu’à 22 heures le 15 septembre à Senigallia, la Misa ne mesurait que 21 centimètres de haut, mais elle a atteint 5,31 mètres à 23 h 45, comme l’a rapporté sur Facebook l’Observatoire des ressources en eau de l’ANBI ( Association nationale des consortiums pour la gestion et la protection du territoire et des eaux d’irrigation), sur la base des données du réseau météorologique hydropluviométrique régional des Marches. De même, l’affluent Sentino de la rivière Esino est passé du record négatif de 41 centimètres des jours à 3,67 mètres à 19h30 le 15 septembre. Ces données ne devraient pas surprendre, étant donné que rien qu’à Cantiano, l’une des communes les plus touchées, 420 mm de pluie sont tombés entre 15h00 et 22h30, dont environ 200 mm seulement entre 17h00 et 19h00. C’est une quantité monstrueuse d’eau, comparable à 50% de cette chute sur toute l’année 2021. Dans la commune de Barbara, 127 mm de pluie sont également tombés entre 15h00 et 22h45, tandis qu’à Scheggia, comme le rapporte l’ANBI, 187,2 d’entre eux sont tombés, avec 50 millimètres de chute entre 17h30 et 19h30.

À cette époque, des tempêtes se produisaient également dans d’autres régions du centre / de l’est de de France et c’est pourquoi toutes les côtes adriatiques, du Frioul aux Pouilles, comme le montre la photo de l’ESA, étaient remplies de sédiments transportés par les rivières et les ruisseaux. . Comme le soulignent les experts, ces événements catastrophiques sont une conséquence directe du changement climatique, du fait des températures très élevées déclenchées par l’effet de serre qui chargent l’atmosphère en énergie, puis contraintes de s’en débarrasser avec des événements de plus en plus violents et dramatiques. Tout comme la tempête catastrophique de ces derniers jours.