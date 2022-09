Le PDG d’Electronic Arts pense que l’exclusivité Call of Duty Xbox serait bonne pour la série Battlefield

Une patate chaude : L’une des plus grandes questions entourant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars est de savoir ce qu’il adviendra des jeux de ce dernier, en particulier la populaire série Call of Duty. Ils craignent qu’il ne devienne exclusif aux consoles Xbox et aux PC, mais au moins une personne semble espérer que ce scénario se produira : le patron d’EA, Andrew Wilson, qui affirme que l’exclusivité CoD apporterait plus de succès aux jeux Battlefield de la société.

Le PDG d’Electronic Arts, Wilson, parlait lors d’un récent événement Goldman Sachs de l’accord Microsoft / Activision et de ce que l’exclusivité Call of Duty Xbox pourrait signifier pour la série FPS multijoueur d’EA, Battlefield, qui a longtemps été dans l’ombre de CoD.

« Dans un monde où il peut y avoir des questions sur l’avenir de Call of Duty et sur les plates-formes qui pourraient être ou ne pas être, être indépendant de la plate-forme et complètement multiplateforme avec Battlefield, je pense que c’est une formidable opportunité », a-t-il déclaré. (via SeekingAlpha/GameSpot).

Battlefield n’a pas connu le meilleur moment ces dernières années. Battlefield V de 2018 a reçu plusieurs critiques positives, mais tout le monde n’était pas d’accord. Le score utilisateur Metacritic de 3,0 suggère que c’est l’un de ces titres que les testeurs préfèrent aux joueurs.

Ensuite, il y a Battlefield 2042. Il y avait pas mal d’excitation dans la préparation de la sortie, seulement pour qu’il devienne l’un des jeux les moins bien notés sur Steam, le résultat de plantages, de problèmes de serveur, de mauvaises performances, de véhicules cassés, balles errantes, et bien plus encore. Il y avait même une pétition d’acheteurs demandant un remboursement complet pour ce qu’ils appelaient un jeu « injouable ». La pagaille a conduit au départ du responsable de la conception de DICE et à des réorganisations majeures chez le développeur et éditeur EA.

Wilson a reconnu les réceptions décevantes des jeux précédents. « Je ne pense pas que nous ayons livré les deux dernières itérations de la manière que nous aurions dû », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de travail que nous devons faire là-bas. Mais à la base, il s’agit d’une IP extraordinaire. Et ce que nous avons vu dans le monde du divertissement, c’est qu’une excellente IP est résiliente. »

Le patron d’EA semble convaincu que l’avenir de la série, qui comprend plusieurs « expériences » Battlefield, est prometteur, même si CoD ne devient pas exclusif aux plates-formes Microsoft. « Nous avons vu des films ne pas répondre aux attentes des franchises. Star Wars pourrait être l’une de ces franchises. Et puis vous pouvez voir ce qui se passe lorsque vous impliquez la bonne équipe créative, comment ils peuvent complètement réinventer et développer une franchise. Et Je pense que nous avons une équipe créative extraordinaire impliquée dans Battlefield maintenant qui a des ambitions incroyables de posséder l’espace de tir à la première personne. »

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs sur ce qui arrivera à Call of Duty et à d’autres jeux. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft s’engageait à maintenir CoD sur PlayStation pendant trois ans au-delà de l’accord actuel entre Sony et Activision, qui couvre les trois prochaines versions de la série, y compris Call of Duty : Modern Warfare II d’octobre. Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a qualifié la proposition de « inadéquate ».